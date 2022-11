Tiktoker que pidió llorando que la mantuviesen consiguió su primera publicidad con video viral y se compró un Iphone

Con este video queda demostrado que para conseguir empleo solo basta tener fe, no es necesario tener ganas, ni mucho menos interés. La Tiktoker argentina Nahir Lorenzetti, publicó una grabación hace alrededor de un mes, por medio de su cuenta en Tik Tok, donde prácticamente suplicó entre lagrimas que la mantuviesen, porque a ella “no le gustaba trabajar”, una declaración que terminó teniendo muchos resultados, entre ellos un empleo.

Y aunque no fue exactamente lo que ella pidió, fue algo parecido, solo tuvo que hacer una mínima cosa, cambiar el texto de su video, pues de acuerdo a lo que narró ella misma, en una segunda grabación compartida, la filmación donde suplicó por ser mantenida, se volvió viral y terminó atrayendo la atención de una Clínica de Uruguay, la cual le ofreció pagarle una publicidad para uno de sus servicios odontológicos.

“Resulta que una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir: ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir: ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo”, explicó la joven de 26 años, al tiempo que agregó que el dinero ganado lo utilizó para comprarse un Iphone, una acotación que fue duramente criticada por sus seguidores.

En una de sus más recientes publicaciones, la ahora influencer criticó los titulares impuestos por algunos medios, pues aseguró que no está en busca de un hombre, como dicen muchas notas y que tampoco es rica.

“Loco, loco, me podes explicar que es esto (...) yo pedí alguien que me mantenga, yo nunca pedí un hombre, así que ahora quiero que me pidan disculpas y que borren esta noticia, porque están obstruyendo mi camino, están obstruyendo mi camino al éxito porque están afirmando que yo tengo un trabajo y que estoy cobrando en dólares y que tengo un sueldo en el extranjero, yo dije que tuve un trabajo, una oportunidad de una vez”, dijo.