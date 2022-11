“Para no usar la camiseta con el nombre de Shakira”: Los memes más divertidos tras el retiro de Piqué

Muchos fanáticos del Barcelona llevaban rato pidiendo la cabeza de Gerard Piqué. Luego de ser uno de los mejores defensas de su generación, el ex de Shakira anunció su retiro este jueves 3 de noviembre, algo que fue una sorpresa para muchos que no imaginaron que esa sería su decisión en medio del mal rendimiento que había tenido en los últimos meses.

Su separación de Shakira, en junio de 2022, y sus malos resultados en el Barcelona lo han mantenido en el ojo del huracán. A esto se suma la imagen de infiel, si no que lo diga Clara Chía Martí, la nueva novia del futbolista con la que ya estaba antes de separarse oficialmente de Shakira.

La noticia es celebrada por sus detractores, quienes se han encargado de generar memes tras conocer su retiro.

Muchos vinculan la decisión de Piqué, convertido hace rato en un exitoso empresario, a la negativa de colocarse una camiseta con el nombre de Shakira como parte de un acuerdo del Barcelona con Spotify, no obstante, esto no son más que especulaciones y material para memes.

Los memes sobre Piqué se reproducen a cada segundo. Twitter

“Aunque no vayas a usar la camiseta, igual siempre serás el ex de Shakira, karma”, “Siempre buscando protagonismo”, “Mucho te tardaste, pero bueno, gracias y hasta la próxima...”,”Lo que hace Piqué por no ponerse la camiseta con publicidad de Shakira”, “No quieres usar la nueva camisa”, “Piqué quien es Piqué, si yo lo conocí por ser el marido de Shakira”, son algunos de los comentarios.

Es una broma que el sinvergüenza de Gerardo Piqué anuncie su retirada cuando deberían haberlo retirado con una inhabilitación por sus corruptelas con el Rubi. Al menos nos deja un sinfín de imágenes para el recuerdo: básicamente memes. pic.twitter.com/y5gWsqkqCE — Culé Honest🎱 (@Culehonesto) November 3, 2022

El fin de la carrera como futbolista

Piqué se retira como campeón con España en el Mundial Sudáfrica 2010, donde conoció a Shakira, madre de sus hijos Milan y Sasha nacidos en 2013 y 2015, respectivamente, además de un título en la Eurocopa-2012.

Con la camiseta del Barcelona se hizo de ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey y, sobre todo, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Venido a menos en los últimos tiempos, los momentos más memorables de Piqué en el Barcelona coincidieron con la generación de oro de Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Carles Puyol.

“Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo”, anunció Piqué en un video colgado en sus redes sociales donde quedaron plasmadas escenas de su vida y donde explica que su familia siempre ha sido muy “futbolera”.

El retiro será el sábado 5 de noviembre en un partido ante el Almería en el Camp Nou, estadio de su club.

Si bien se retira como futbolista, Piqué ha sabido invertir su fortuna en su empresa Kosmos, así como en restaurantes, bebidas energéticas y lentes de bajo coste.