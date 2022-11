“No es macho, sino que le gustan las dos cosas”: ´La Suka´ aseguró que Santiago Castro se inclina por los dos géneros

Una declaración que dejó atónito a más de uno, Alejandra Sánchez ´La Suka´ no escatimó en palabras y dejó en el aire una revelación que sin duda alguna, traerá más de una pronunciación.

La presentadora de ´Viva las mañanas´ se encontraba debatiendo sobre algunas personalidades que han hecho mención de su nombre durante los espacios de farándula y fue entonces cuando se centró en uno de ellos y aseguró que el presentador de ´Los Hackers de la farándula´ Santiago Castro se escuda en algo que simplemente no es del todo realidad, pues de acuerdo con ´La Suka´, todos en los medios saben que en el ecuatoriano existe más de una preferencia sexual.

“A Santiago también le paso que él me diga, ´solo has podido ser embajadora de una marca´, no me afecta te cuento, dice mucho de él, porque como macho, entre comillas porque sabemos muy bien los que estamos en el medio que no es macho, sino que le gustan las dos cosas, entonces no se puede pedir más pues”, aseguró ´La Suka´.

La también modelo criticó la actitud de Santiago Castro, al hacer abordaje de su nombre para chismes y notas, pues explicó que “Un macho no se comporta de esa manera, así solo se comporta un M-A-R-I-C-O y no lo digo yo, lo dice la gente”.

Para cerrar, Alejandra Sánchez, también habló durante su programa de la situación que afronta la actriz Mare Cevallos y envió un mensaje de apoyo para ella, en el cual cabe destacar que defendió su postura, al bloquear de sus redes al espacio de En Contacto y dijo: “Nadie tiene derecho porque trabaja en un canal a trapearte con tu nombre o a quererte disminuir, o a quererte hacer menos solo porque no eres parte de los talentos, o porque no quieres dar una nota”.