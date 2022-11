Michael J. Fox gana un Premio Óscar honorario en el año más doloroso de su vida

Michael J. Fox es uno de los actores más queridos del planeta. Su interpretación como Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro lo han convertido en una auténtica leyenda viviente.

Pero el destino de su edad adulta y sus problemas de salud, a causa de su mal de Parkinson diagnosticado desde que tenía 29 años de edad, también han marcado su historia de manera irreversible.

Es un ejemplo de lucha y optimismo para muchos. Pero la triste realidad es que Michael J. Fox ha tenido uno de los años más difíciles de su vida este 2022 y es oportuno relatarlo, porque está a punto de suceder algo extraordinario: la estrella recibirá un Premio Óscar.

Hace pocas semanas fuimos testigos de un emotivo encuentro del actor con Christopher Lloyd y la comunidad de fans de Back to the Future.

Todo sucedió en el marco de actividades de la Comic Con 2022 de Nueva York. Ahí Fox se puso sincero sobre lo que le ha sucedido en estos meses y a muchos les rompió el corazón. Sin embargo, en esa conferencia lo que contó era meramente superficial.

El peor año para Michael J. Fox es en el que también gana un Óscar

En una reciente entrevista para la revista People el actor de Volver al Futuro relató con mayor detalle lo que apenas y había dejado entrever en su intervención durante la Comic Con.

Describiendo los pormenores de su año 2022, en donde sufrió múltiples accidentes de relativa gravedad por su dura enfermedad, más la pérdida de un ser amado, su madre Phyllis Pipe, quien falleció este mes de septiembre a los 92 años de edad:

“Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo (derecho), y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y siento que tengo más.

Mi madre vivió una vida larga y maravillosa. No había una mujer más venerada. Ella era una persona dulce. Le encantaba reír, se reía como loca.”

Pero en medio de toda la tragedia hay una buena noticia. En un comunicado publicado desde junio de este mismo año, la Academia de Artes anunció que este 19 de noviembre le otorgará a Michael J. Fox un premio Óscar honorario.

El motivo principal para este reconocimiento es su legado en la cultura popular y su labor filantrópica como activista por la defensa de los derechos de las personas con Parkinson y la creación de su institución: The Michael J. Fox Foundation.