¿Envidia? Tábata Gálvez y Carlos José Matamoros aseguran que en ‘Siéntese quien pueda’ hay favoritismo por Alejandra Jaramillo

Al parecer, el éxito de Alejandra Jaramillo, no provoca buenos comentarios en todos sus colegas ecuatorianos. Tábata Gálvez y Carlos José Matamoros, realizaron fuertes declaraciones sobre un posible favoritismo en ‘Siéntese quien pueda’ con la panelista ecuatoriana.

En el programa de farándula, del canal digital Tele Premier, tanto Gálvez como Matamoros, dijeron que “se nota a leguas” que Alejandra Jaramillo es una de las consentidas en el programa de UNIMÁS, tras obtener por segunda vez la inmunidad en un reto de la semana.

“Ha tenido creatividad para hacer su labor. Y bueno parece ser que ella está siendo una de las favoritas. Obviamente lo podemos ver, a viva luz, que la quieren mucho, no solo sus seguidores, que son bastantes. Unos dos millones de seguidores los que tiene. Pero bueno ok, hay que apoyar a la compatriota digo yo. No digo más”, fueron las palabras que utilizó Tábata Gálvez para referirse a los logros obtenidos por Alejandra.

Antes de dar su opinión, cantó un fragmento de canción ‘Bebito Fiu Fiu’ que dice “Caramelo de chocolate”, para posteriormente reírse y continuar hablando de su colega ecuatoriana. Muchos seguidores criticaron esta actitud, ya que piensan fue una burla hacia Jaramillo.

Por otra parte, Carlos José Matamoros no se quedó muy atrás al comentar sobre la inmunidad de ‘La caramelo’ y aseguró que no tiene envidia de nadie, pero que siente que sí hay preferencias en el programa ‘Siéntese quien pueda’.

“Se nota a leguas que hay preferencias o favoritismo. O sea, se nota. Y que muchos inteligentemente, entre comillas, porque no lo considero inteligentes, para salvaguardar su trabajo, hacen que nada pasó, ok” añadió el presentador que se ha visto involucrado en diferentes polémicas recientemente.

Además, expresó que la ida de Liliana Rodríguez del programa de farándula, fue un ejemplo “porque se fue y listo, buscaron un reemplazo. Fue algo que no me pareció”, sentenció.

Matamoros también insistió en que no quiere que “me estén fastidiando con que le tengo envidia, porque no tengo nada que envidiarle” a Alejandra Jaramillo. Sin embargo, sus seguidores opinan lo contrario ya que, le dejaron comentarios donde le pedían dejar de meterse con ‘La Caramelo’ si no se trataba de envidia. Mientras otros, aseguran que por subir los likes o vistas Tábata y Carlos están dispuestos “a hablar mal de quien sea.