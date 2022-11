Viral: Así fue como tiktoker se coló y dejó su huella en la casa reality “Gran Hermano”

Está demostrado que el famoso reality de televisión argentino “Gran Hermano” no solo es tendencia por lo que sucede puertas adentro con sus participantes, sino también fuera de sus instalaciones. Los habitantes de la controversial y polémica casa, quedaron expuestos y captados infraganti, por unos segundos, cuando una visita inesperada les cayó del cielo.

Y es que literal, una sorpresa les cayó de arriba, el tiktoker conocido como “El Wandi” realizó una grabación que compartió por su cuenta de TikTok, donde contó unos minutos previos a su ingreso, que había encontrado una forma para ingresar a la casa de “Gran Hermano”, segundos después, el joven mostró los jardines de la sede del popular reality, donde incluso se pueden ver a algunos de los habitantes caminando por las inmediaciones de la piscina.

“Gente, no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Si les gustó compartan, denle me gusta, ‘El Wandi’ papá, tiro la remera y me voy rajando”, dijo ya desde el techo “El Wandi” y procedió a lanzar una especie de abrigo que contenía la identificación de su red social.

Aunque el influencer no mostró en detalle, el recorrido que realizó para llegar hasta las cercanías de la casa, si mostró la prueba de haberlo logrado. El video que fue fue montado por segunda vez por el joven, tras ser eliminado la primera vez de la plataforma de TikTok, acumula más de 37 mil me gusta y 444 comentarios, de los cuales, todos alaban y califican su acto como su “hazaña”.

Tras dejar la remera, una de las participantes de “Gran Hermano” Lucila, reconoció el nombre de la red social de “El Wandi” y dijo “Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. Es ‘El Wandi’, un loquito que se cuela a todos los lugares”.

El influencer es famosos por colarse a lugares como Mac´Donalds, conciertos, la cancha del Rivers, entre muchos otros sitios. Su cuenta acumula poco más de 166 mil seguidores.