Si te atrapó ‘El ángel de la muerte’, estas son 5 películas que debes ver

El ángel de la muerte ha logrado atrapar a las audiencias desde su estreno en Netflix con una impactante historia, basada en hechos reales, encabezada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne.

La producción narra los últimos meses de actividad criminal del asesino serial Charles Cullen, un enfermero que acabó con las vidas de unas 400 personas aproximadamente con inyecciones letales.

No obstante, a diferencia de otras producciones del género, el proyecto no se centra en Cullen ni en sus crímenes, sino en su amiga y colega, Amy Loughren, quien ayudó a la policía a detenerlo.

La cinta sigue a la valiente enfermera y madre soltera con problemas de salud desde que se hace amiga del criminal cuando comienza a trabajar al hospital en donde ella se desempeñaba.

Sin embargo, con la llegada de Charles al nosocomio, comienza también una extraña ola de muertes de pacientes. Las sospechas sobre su compañero no tardan en asaltarla y decide ir hasta el fondo.

5 películas que debes ver si te atrapó El ángel de la muerte

Si te atrapó el thriller, basado en el libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder del periodista Charles Graeber, seguramente buscas más producciones similares.

Por esto, a continuación, te presentamos 5 películas que se parecen de alguna manera u otra a El ángel de la muerte y debes ver después de finalizar el nuevo filme del gigante del streaming:

Extremadamente cruel, malvado y perverso (2019)

Encabezada por Zac Efron y Lily Collins, la producción narra la historia de Ted Bundy, el asesino serial que mató a más de 30 mujeres en los años 70, desde la perspectiva de su novia, Liz Kendall.

En la trama, Kendall es una madre soltera que se enamora de Bundy en los 60. A partir de entonces, comienzan una relación y él se convierte en un padre para su hija Molly.

Cuando todo entre ellos va de maravilla, descubre que Bundy está implicado en una serie de atroces feminicidios. Al comienzo, cree que se trata de un error y permanece a su lado.

Sin embargo, mientras la evidencia comienza a acumularse en contra de su pareja, Liz no puede negarse más la verdad: su novio perfecto no es el hombre que ella creía.

Al igual que El ángel de la muerte, esta película cuenta la historia real de una mujer que debe afrontar la realidad y aceptar que el hombre más cercano a ella es un asesino serial.

La chica del tren (2016)

Protagonizada por Emily Blunt, la producción sigue a la intrépida Rachel Watson, una mujer que lucha por recuperar los pedazos de su vida tras un divorcio devastador y perder su trabajo.

Mientras intenta rehacerse, Watson sube a un tren de ida y vuelta a Nueva York. A bordo, se obsesiona con la vida de su exmarido y su nueva esposa, así como sus vecinos, Scott y Megan.

La protagonista queda impactada cuando descubre que Megan está involucrada con otro hombre, pero más impresionada queda cuando la joven se desvanece misteriosamente y aparece muerta.

A partir de entonces, Rachel comienza una investigación y se encuentra con varios sospechosos. A la par, varias lagunas mentales la confunden y la hacen creer que no puede confiar en ella misma.

Tal como El ángel de la muerte, la película gira en torno a una mujer desesperada que sin querer se ve envuelta en un crimen chocante y empieza su propia búsqueda de la verdad.

Secretos oscuros (2017)

Con las actuaciones protagónicas de Jesse Buckley y Johnny Flynn, el proyecto inglés cuenta la historia de Moll, una joven marginada por su familia y condenada al exilio en la isla de Jersey.

La vida de la heroína, quien vive bajo el yugo de su autoritaria madre, cambia cuando la asaltan una noche y es rescatada por Pascal, un lugareño que es sospechoso de asesinato, pero ella no lo sabe.

Luego de que se enamoran, Moll descubre las acusaciones, pero se mantiene protectora con su amado. No obstante, cuando un nuevo asesinato conmociona al pueblo, comienza a dudar.

Después de que un pobre granjero sea arrestado por el crimen, la protagonista decide investigar en busca de la verdad. La cinta es una advertencia sobre los peligros disfrazados que afrontamos.

Asimismo, recuerda a El ángel de muerte por su historia de una mujer oprimida que se acerca a un hombre sin saber el oscuro secreto que oculta detrás de su encantadora fachada.

Fin de semana en Croacia (2022)

El largometraje, encabezado por Leighton Meester, cuenta la historia de Beth, una joven que decide indagar en la desaparición de su mejor amiga, Kate, y sospecha que su esposo tiene que ver.

La trama arranca cuando las amigas deciden irse juntas a Croacia por un fin de semana. Pero tras de una noche de fiesta, Kate desaparece y la policía no parece interesada en investigar.

Beth une fuerzas con el taxista Zain para encontrar a su amiga y descubre que esta tenía una aventura con su esposo. Antes de llegar al fondo, ella se convierte en una sospechosa.

Y es que, durante su propia investigación, el cuerpo de Kate aparece y la policía comienza a pensar que Beth y Zain la asesinaron. Pero hay muchas dudas que no parará hasta resolver.

La producción se parece a El ángel de la muerte en el hecho de que ambas heroínas descubren que el hombre más cercano a ellas no es quien parece y se encargan de investigarlo tras un asesinato.

Al lado de un asesino (2018)

Basado libremente en la historia real del homicida Dennis Rader, la trama sigue a un asesino en serie una década después de cometer sus crímenes cuando su hijo adolescente descubre su secreto.

En este relato, sumamente ficcionado, el público conoce a Tyler Burnside, un joven de 16 años de edad que reside con su religiosa familia en una tranquila localidad de Kentucky.

Su vida se revuelve luego de descubrir fotos inquietantes en el automóvil familiar y empieza a preguntarse si su padre podría estar relacionado con el asesino serial que aterrorizó a la comunidad.

Tras encontrar pertenencias de varias víctimas en el cobertizo de su padre, Tyler consulta con un experto en los asesinatos suscitados hace diez años atrás y los puntos comienzan a unirse.

Empero, mientras Tyler investiga a su propio padre en silencio y se acerca a la verdad, corre el peligro de despertar a un despiadado monstruo. Tal como Amy en El ángel de la muerte.