Mare Cevallos sobre Ecuavisa: “Fui talento del canal y permitieron que gente hable mal de mí”

En varias ocasiones Mare Cevallos ha dejado claro su malestar con Ecuavisa, sobretodo con el programa ‘En Contacto’, donde ahora su expareja, Andrés Salvatierra, forma parte del panel como invitado. Además, el boliviano es talento del canal tras trabajar en la producción ‘Compañía 593′.

En una entrevista con Andrés Guschmer para el programa “El Buscador en Red” habló sobre su postura con Ecuavisa. Aseguró que mientras ella trabajaba en el canal, ellos usaron su nombre para “trapear el piso”.

“Sí los bloqueé y eso que yo era parte del segmento. Fui parte de la producción que ellos hacían para redes y ellos utilizaban mi nombre para trapear el piso”. — Mare Cevallos

Mare Cevallos junto con Meche Cuesta, su madre, tenían un espacio en Ecuavisa digital. También estuvieron entre las candidatas para ser la nueva presentadora del matinal. Sin embargo decidió salir del canal y ha dejado claro que no está de acuerdo con el contenido que transmite el programa matinal de Ecuavisa, En Contacto. Había dicho que la creatividad y buenas ideas de los presentadores no son tomadas en cuenta.

¿Por qué pasó esto con Ecuavisa? Quiero dejarlo bien claro. Fue por un tema de educación, de respeto. Yo creo que si fuera talento de Teleamazonas jamás hablarían mal de mí o permitirían que hablen feo de mí en su pantalla. Pues yo fui talento de Ecuavisa, como yo no quise ir al programa porque yo les daba rating (para que veas que todo se hace por eso, sin ver la humanidad de las personas) porque les daba rating y no quise ir más dijeron ’bueno traemos a gente que hable mal de ella”. — Mare Cevallos

La exparticipante de ‘El Poder del Amor’ comentó que es una persona a la que no le gusta la confrontación y ha callado cosas que pasan en la televisión. “Durante muchos años he callado muchas cosas, difamaciones, mentiras y me he enfocado en trabajar”.

Al finalizar la entrevista que fue un recorrido por sus redes y con ello por etapas importantes de su vida comentó lo que siente al verse.

“Me siento orgullosa, siento que me he permitido vivir todo, me he equivocado sin miedo, he vivido sin miedo, he hecho de todo sin miedo al qué dirán. Hice algo que parecía imposible, separarme del nombre de mi mamá y lo digo con mucho respeto porque estoy orgullosa ella, pero dejé de ser la hija de Meche Cuesta. Ella me dijo ahora voy por la calle y soy la mamá de Mare Cevallos. Ahora se viene lo mejor de mi vida, la mejor etapa”.