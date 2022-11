Henry Cavill responde a los rumores sobre su posible participación en House of the Dragon

Es imposible no admirar el trabajo de Henry Cavill. El actor británico de 39 años es Superman en el universo de películas de DC, Geralt de Rivia en The Witcher y Sherlock Holmes en las cintas de Enola. Ahora, su nombre ha sido apuntado para una futura actuación en House of the Dragon.

En los últimos días se conoció que, tras la tercera temporada de The Witcher, Cavill dejará el papel protagónico, por lo que su agenda estará menos ocupada. Los rumores aseguran que podría aparecer en el exitoso spin-off de Game of Thrones, el último gran éxito de HBO.

Ante los comentarios, el actor estaría encantado de formar parte de Westeros, pero materializarlo no es tan sencillo como decirlo. En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused en el canal de Josh Horowitz, le preguntaron por los rumores.

“Para ser justos, cuando estaba viendo La Casa del Dragón, pensé: ‘Siento que muchos de estos tipos podrían ser buenos Witchers…’ Creo que sería genial estar en Westeros, realmente lo creo. Sin embargo, no creo que exista un lugar para mí allí”, respondió Henry Cavill.

¿Cómo se vería Henry Cavill como un Targaryen?

Si bien en su interpretación como The Witcher parece más un Velaryon que un Targaryen, el fandom ya ha imaginado a Cavill como un miembro de La Casa del Dragón y no cualquier miembro.

Boss Logic compartió la siguiente imagen en Twitter, en la que bromea con el pelo que luce Cavill, que lo delata como miembro de la dinastía Targaryen y protagonizando este fan art que simula uno de los pósters de la serie.

Curiosamente, un usuario de la red social sugirió que podría tratarse de Aegon El Conquistador, el Targaryen que unificó los siete reinos, conquistándolos para cumplir la profecía de la Canción de Hielo y Fuego.

Ojalá haciendo el papel de AEGON TARGARYEN el conquistador. — Sentry🇺🇦 (@CristianTZR) August 24, 2022

Si bien es poco probable que Henry Cavill se una al universo de George R. R. Martin, los fans no pierden la esperanza, especialmente por su renovado vínculo contractual con Warner.