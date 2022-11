Final explicado de ‘El ángel de la muerte’: ¿Por qué Charles decide confesar?

El ángel de la muerte, el nuevo drama criminal biográfico de Netflix, se ha posicionado como una de las producciones más vistas de la plataforma desde su estreno con una escalofriante historia.

Protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne, bajo la dirección de Tobias Lindholm, el filme narra los últimos meses de actividad criminal del exenfermero y asesino serial Charles Cullen.

No obstante, no se enfoca en detallar sus crímenes ni en sus motivaciones, como otras cintas del género, sino en su amistad con su colega Amy Loughren, quien ayudó a la policía a detenerlo.

El thriller es una adaptación del libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder del periodista Charles Graeber, el cual también se centra en el heroísmo de Loughren.

Si viste el largometraje y te quedaron dudas sobre el final, aquí te explicamos el desenlace de la trama. No obstante, si no la has visto, ten en cuenta que este artículo contiene muchos spoilers.

Escenas de 'El ángel de la muerte' | Netflix

Así es El ángel de la muerte, el nuevo thriller de Netflix

La película arranca con una escena fuerte en la que se puede ver a un paciente del Hospital St. Aloysius convulsionando en su cama tras una complicación con la medicina en 1996.

Cullen hace aparentemente todo en sus manos por ayudarlo al llamar a los médicos y compañeros para salvarlo, pero los esfuerzos son insuficientes y el paciente finalmente muere.

El enfermo parece menos intranquilo que el resto, pero esto no indica que sea responsable de lo ocurrido. Luego, la trama salta a 2003 en el Parkfield Memorial Hospital de Nueva Jersey.

Escenas de 'El ángel de la muerte' | Netflix

En este nosocomio, Charle comienza a trabajar en el turno de la noche con Amy, una enfermera y madre soltera dedicada pero sobrecargada de trabajo y con miocardiopatía, una afección cardíaca.

Ella está muy contenta por su llegada pues significa ayuda en el trabajo. Le da una cálida bienvenida y rápidamente conectan porque ambos comparten el hecho de tener dos hijas.

Escenas de 'El ángel de la muerte' | Netflix

El tranquilidad comienza se acaba cuando Ana Martínez, una de las pacientes de Amy, muere por una extraña sobredosis de insulina. La muerte da lugar a una investigación interna y policial.

El hospital no quiere tomarse la situación en serio y trata de descartar que haya sido intencional, pero poco a poco, se va descubriendo el oscuro pasado del aparentemente inofensivo Charles.

En la cinta, se devela que ha trabajado en varios hospitales y había levantado sospechas antes, pero nadie hizo nada. Amy no cree que Charles haya tenido que ver con la muerte de Ana.

Escenas de 'El ángel de la muerte' | Netflix

La enfermera tiene sus razones para pensar que no está involucrado en el error de medicación doble, pero cuando un segundo paciente muere de la misma forma, comienza a sospechar e investigar.

Amy hace importantes descubrimientos y recaba evidencia que comparte con la policía a espaldas de su amigo, quien es repentinamente despedido del hospital por falsear un dato sobre sus antecedentes laborales.

Escenas de 'El ángel de la muerte' | Netflix

El final explicado de la película El ángel de la muerte

Amy decide colaborar aún más con las autoridades y orquesta una cita a almorzar con Charlie. En el encuentro, ella lleva un micrófono y lo confronta, pero no logra obtener una confesión.

Sin embargo, descubre que ya tiene un nuevo trabajo en otro hospital. La conversación fue tensa y emotiva para ambos puesto que los dos saben la verdad, pero ninguno fue capaz de expresarlo.

Escenas del final de 'El ángel de la muerte' | Netflix

Los dos abandonan el restaurante con lágrimas en los ojos y la policía arresta a Cullen mientras iba rumbo a su turno de trabajo con el fin de hacerlo confesar en un periodo de 48 horas.

El ángel de la muerte llega a su devastador desenlace cuando los detectives interrogan a Charlie. Sugieren que quizás mató a los pacientes porque le recordaban a su madre o ex esposa.

El normalmente manso enfermero explota ante las preguntas y grita de manera incesante “no puedo” confesar. Al saber esto y que el tiempo se agota para tener una confesión, Amy acepta reunirse con él.

Escenas del final de 'El ángel de la muerte' | Netflix

En su llegada a la estación, solicita que le quiten las esposas. La mujer cubre a su amigo con un suéter y toma sus manos, en contra de las indicaciones del oficial llevaba el caso.

Ella habla con él como si nada hubiera pasado. “Me olvidé de tu bondad”, le dice. Amy se disculpa por investigar a sus espaldas y hacerlo sentir solo, pero le dice que necesita que diga la verdad.

Gracias a su compasión y empatía, Cullen acepta hacer lo que le pide su amiga y reconoce sus actos. “Simplemente lo hice”, revela. Con insistencia, revela los nombres de varias víctimas, incluyendo a Martínez.

Entre lágrimas, Amy le pregunta el por qué mató a estas personas. “No me detuvieron”, responde fríamente y ella vuelve a sostener sus manos. En la vida real, Cullen tampoco explicó por qué lo hizo.

Escenas del final de 'El ángel de la muerte' | Netflix

¿Qué pasó con Charles Cullen y Amy Loughren en la realidad?

Antes de los créditos, la película narra qué pasó con los Charles Cullen y Amy Loughren reales. El primero se declaró culpable de matar a 29 personas para evitar la pena de muerte.

No obstante, se cree que el número de víctimas reales es de aproximadamente 400. Al presente, todavía vive y cumple 18 cadenas perpetuas consecutivas sin probabilidad de libertad condicional.

En sus 16 años cono enfermero, Charles despertó sospechas con su comportamiento en los nueve hospitales en donde trabajó, pero no hubo nunca ningún proceso penal contra estos.

Con respecto a Amy, ella también vive. Se sometió a la cirugía de corazón que ameritaba y fue todo un éxito. Actualmente, reside en Florida con sus hijas y nietos.

“Sigue siendo una buena enfermera”, asegura un breve texto al final de la película que cierra con Charles caminando a su celda y Amy durmiendo con sus hijas.