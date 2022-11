Actor abandona una cita al saber que la chica no tomaba alcohol: “No podía estar ahí”

El actor Renan Pacheco se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego que compartiera un video en TikTok y también Instagram, que había abandonado una cita mientras estaba en Estados Unidos. Según expresó el mismo, dejó a la chica en el restaurante “porque dijo que no tomaba alcohol”.

El joven que es oriundo de Brasil, pero se formó en Francia y recientemente visitó Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales, compartió con sus 600 mil seguidores de Instagram y 1,5 millones de TikTok, lo que él considera ‘Red flags’ o alertas rojas, cuando estás conociendo a alguien.

“Tuve mi primera cita con una estadounidense. Y fue un desastre”, dijo en el video mientras recorría las calles de Los Ángeles. De la misma forma añadió que se citó con la persona en un restaurante de la ciudad estadounidense y desde el momento que la chica se presentó no le gustó.

“Su nombre es Kimberly. No es mi nombre favorito, pero está bien. Es linda”, expresó el actor de series como ‘Falcó’, ‘Cobalto’, ‘Secretitos entre vecinos’, ‘Vamos, en un beso’ y el cortometraje ‘Partons dans un baiser’.

Tan pronto se sentaron en la mesa y revisaron la carta del restaurante, su cita le reveló que no podía ordenar ningún alimento que tuviera gluten. “¿No comes gluten? ¿Cómo no puedes comer gluten? El gluten es mi vida”, le cuestionó sorprendido, ya que varios alimentos de Francia lo contienen.

“Me estaba confundiendo, no lo voy a mentir. Miré a la izquierda, miré a la derecha. Estaba un poco confundido en ese restaurante”, siguió relatando.

Al no poder pedir alguno de sus platos favoritos, pensó en pedir una copa de vino “y ella me dice que no toma alcohol. No, no, no, no”. Esto lo dejó aún más sorprendido y fue cuando tomó la decisión de abandonar a la chica y el sitio donde se encontraban “el alcohol es felicidad. Lo siento, pero me voy”, explica Renan que le dijo a su cita.

“No podía estar ahí. Lo siento. No puedo tener una relación sentimental con alguien que no come gluten o no toma vino. Lo siento, Kimberly”, expresó en el video popularizado en la plataforma TikTok que supera los 20 millones de reproducciones.

En redes sociales los seguidores no tardaron en dar su opinión sobre lo relatado por Renan y entre los comentarios más destacados se leen: “Totalmente de acuerdo, también me hubiera ido”, ¿por qué tienes que juzgar así?”, “y luego dice que es intolerante a la lactosa y que no come queso”, “me encantó tu acento”.