Viuda de Vicente Fernández habla sobre las infidelidades del cantante

Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, estuvieron casados por 58 años y juntos le hicieron frente a los buenos y malos momentos entre ellos los distintos rumores de infidelidades por parte del cantante.

Ahora a casi un año de la muerte de su esposo habló en el programa ‘Sale el sol’ sobre las críticas que ha soportado por los amores que tuvo el ‘Charro de Huetintán’.

Doña Cuquita y su opinión sobre las infidelidades de Vicente Fernández

La viuda del intérprete dejó claro que Fernández era su esposo dentro de su casa y lo que hacía por fuera lo desconocía.

“A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras él”, mencionó.

De igual manera, aseguró que no lo obligaba a estar a su lado, por lo que fue deseo de él compartir sus años al lado de ella y siempre le daba su lugar.

“Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, ¿quién los detiene? ¿quién detiene a los hombres? Nadie, verdad, no los detiene nadie”, puntualizó.

Doña Cuquita sigue firme con su postura sobre las infidelidades del padre de sus hijos, pues para ella siempre hizo lo que quiso.

“Él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho, así me critiquen sigo en la misma posición”, añadió.

Sobre la serie que relata la vida del cantante, mencionó que no le interesa.

“Yo desde que llevé a Vicente al hospital no he vuelto a prender televisión. La serie de Vicente no me llama la atención ninguna”, dijo.