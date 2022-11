Mauricio Herrera le hizo “un limpia” a su casa por la muñeca poseída que saludó en un video

El presentador Mauricio Herrera hizo una limpia en su casa este fin de semana con la especialista esotérica, Marita Nieves, debido al escalofriante episodio que vivió con la muñeca Annabelle que tiene en su casa. Lo peor es que quedó grabado y obviamente los usuarios en redes no dejaron pasar por alto la situación.

[ ¿Actividad paranormal? Mauricio Herrera publicó extraño video que causó estupor en las redes ]

Todo comenzó cuando Mauricio estaba con su amiga e influencer, Sara Medina. Estaban dando consejos y reflexiones a sus seguidores sobre qué tipo de mente tiene cada persona. “Digamos que tienes una mente pobre”, decía el presentador cuando la Annabelle levantó su manita.

El video fue publicado en TikTok y los comentarios estuvieron enfocados en el movimiento de la muñeca. “No sabemos qué pasó realmente”. Escribió en su cuenta de Instagram.

Una “limpia” para la muñeca poses

Por recomendación de sus usuarios, Mauricio mandó a realizar un ritual en su casa después de este episodio. El video también lo compartió en sus redes sociales.

“Contraté a una persona experta que me dice que puede estar poseída. Es una muñeca de trapo, muchos me dicen que todo es un show, pero no es así”, dijo Herrera. Contó por otro lado que sus perritos siempre que la ven, le ladran incesantemente, como si supieran que algo no está bien.

En las imágenes aparece la muñeca sentada y sometida al ritual. “No soy de los que cree en espíritus pero ya que todos me recomendaron hacer una limpia. Llamé a Marita, quien me limpio mi casa e hizo un despejo a mi muñeca”.

Con sales y una campana, la mujer “sacó” espíritu a donde tiene que estar.

Ya se hizo un ritual

Marita, en otra oportunidad, le hizo un ritual a Mauricio y su esposo Bartolome con girasoles y chrysanthemum, para el negocio, trabajo. Aparece la pareja dentro de una tina llena de pétalos amarillos y tomados de la mano.