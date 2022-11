Estas son las series de Lee Ji Han, el actor que murió en la estampida de Seoul

Con apenas 24 años Lee Ji Han se convirtió en una de las víctimas fatales de la estampida humana ocurrida el pasado sábado 29 de octubre Seúl, Corea del Sur, durante los festejos de Halloween, en el que murieron al menos 153 personas.

Modelo, actor y cantante, Lee se perfilaba como una de las promesas en el mundo artístico, pues su carrera apenas comenzaba a crecer, pero la multitud descontrolada acabó con su vida en lo que pensaba que sería un día de diversión.

Las producciones de Lee Ji Han

Ji Han llegó a las pantallas en el 2017 al participar en la segunda temporada de Produce 101, un programa en el que 101 integrantes compiten por 11 cupos para formar una agrupación de K-pop.

Los participantes debían enfrentarse en conciertos y shows para seguir avanzando hasta formar una banda similar a BTS. El joven participó en apenas cinco episodios pero bastaron para mostrar su talento y encaminar su carrera.

En su debut se lució al interpretar la canción Overdose de la banda EXO, pero fue eliminado en el puesto 98.

Más tarde, decidió apostar por el mundo de la actuación al protagonizar la serie Today Was Another Nam Hyun Day de la mano de la productora del programa, 1935 Enterteiment, la cual expresó sus condolencias tras confirmarse su muerte.

“Tengo el corazón roto al ser recibido con tristes noticias. El actor Lee Jihan, un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9 Ato Entertaiment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos dejó. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a los familiares que están en profundo dolor debido a la repentina muerte del actor Lee Jihan y de todos aquellos que lo aman y lo aprecian. Fue un dulce y cálido amigo para todos. No puedo creer que no pueda ver al infinitamente brillante e inocente actor Ji-han que siempre sonrió intensamente”,expresaron en Instagram.

El joven artista se encontraba trabajando en un nuevo drama surcoreano llamado Kkokdu’s Gye Jeol. Las grabaciones de la misma fueron suspendidas tras la tragedia.

Según el sitio web Soompi, el actor se encontraba grabando desde hace poco, por lo que hay varias escenas de su personaje que no alcanzaron a ser filmadas.