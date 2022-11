Chayanne cambia de look y lleva el cabello plateado: así prueba que es el papá más moderno

Chayanne es uno de los hombres más guapos y a sus 54 años luce mejor que nunca y sigue encantando con su físico y su voz.

El cantante ha estado activo en las redes sociales y acaba de estrenar el tema Como tú y yo que ha resultado todo un éxito.

Además, demuestra que se mantiene mejor que a sus 30, pues tiene la misma energía, belleza, y carisma, y encanta en redes bailando y cantando.

Recientemente, el cantante sorprendió con un cambio de look, dejando atrás el cabello negro y encantando a las fans.

Chayanne y el nuevo look con cabello plateado que sorprendió a todos

Para Halloween Chayanne se disfrazó de un marciano moderno y llevó un traje plateado brillante, con camiseta, pantalón y saco en este tono y con este efecto.

Además, llevó unos tenis plateados también brillantes y le dijo adiós al cabello negro, luciendo su pelo platinado, con copete.

Este look sorprendió a sus fans y encantó como siempre, pues luce más guapo que antes, y demostró que es el papá más divertido y moderno.

Pero, no fue el único de la familia, pues tanto sus hijos Isadora y Lorenzo como su esposa Marilisa se disfrazaron, demostrando que son una familia muy cool.

“Me encanta su look, se ve futurista”, “amo su cabello platinado”, “OMG debería dejarse así el cabello, se ve hermoso”, “que guapo, cuando pensaba que no se podía ver mejor”, “Chayanne no envejece, cada vez se ve mejor”, “ese cabello así le queda perfecto”, fueron algunas de las reacciones de las fans.

El puertorriqueño presumió su look y disfraz en una extravagante fiesta a la que asistió con su familia, su esposa e hijos, y se les vio disfrutando como siempre lo hacen, y se coronó como el “rey de Halloween”.