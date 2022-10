La estafadora del concierto de Daddy Yankee se entregó a las autoridades en Europa, pero la liberaron porque no había orden de captura

Pamela Cabanillas estafó a siete mil personas vendiendo entradas falsas al concierto de Daddy Yankee en Perú. Dice que fue a entregarse, pero que nadie la está buscando y la liberaron. “Solo me pidieron mi número de teléfono y dirección, porque tengo notificación azul”, dijo en Panorama.

Cabanillas también contó que no puede volver al Perú porque no tiene “dinero para comprar un boleto”. Reveló que hay cuentas que se hacen pasar por ella pidiendo dinero. “Dejo claro con esto que la cuenta @pamela.cabanillasoficial es fake. Si depositan para un saludo o algo, no me hago responsable”, escribió.

Ya que ahora obtiene dinero con la “mala fama” que ganó, pues vende saludos y promociona conciertos. Actualmente se encuentra en Madrid y dice que “No tenía para comer ni para dormir, por los videos de los conciertos me pagaron 40, 50 euros que me sirven para mi alojamiento, para comer”, explicó sobre los videos que salieron a la luz y parecían una burla luego de su accionar.

“No me estoy divirtiendo en Europa”

Dice que no tiene dinero. Recordemos que obtuvo por sus mentiras medio millón de dólares que se gastó en restaurantes caros, zapatos y ropa de marca.

“Quiero trabajar aquí en Europa, limpiando baños, limpiando carros, en lo que sea. No sería la primera peruana que trabaja aquí sin papeles”, señaló.

Pamela Cabanillas. La estafadora publicó este estado en su Instagram pues se hacen pasar por ella. / Foto: Instagram: @cabanillas_pamela

La pregunta ahora es ¿se modificará la alerta de Interpol? ¿Pagará a las víctimas que estafó?