¡Exclusivo! Daniel Betancourth habla de su video filtrado por un medio colombiano, que compromete a una empresa de Ecuador

Un nuevo video del artista Daniel Betancourth se ha filtrado en Colombia por un medio de comunicación y diario Metro se contactó con el intérprete de ‘Seductora’, ‘No me pidas más tiempo’ y ‘Tus colores’ para conocer su versión. “Casi me da un infarto cuando me enteré la noticia”, dijo Betancourth, de 42 años, cuando se enteró que en el país vecino su nuevo video ya está dando la vuelta en redes sociales.

Diario Metro en excusiva lo entrevistó para conocer de primera fuente de qué se trata el video. “La verdad es que no sabría decirles cómo la noticia llegó primero a Colombia, pero -al menos- que bueno que haya sido así, es algo positivo”, comentó.

¿Tú eres una figura pública que siempre has destacado por situaciones positivas, cómo reaccionaste con la noticia de que en Colombia se ha filtrado tu nuevo video y -de paso- en el que se involucra a una empresa ecuatoriana?, le preguntó Diario Metro al artista nacido en Guayaquil y cuya carrera musica se popularizó desde el 2006.

Te dejamos el video de la entrevista exclusiva con Daniel Betancourth:

¡Exclusivo! Daniel Betancourth habla con Metro sobre su nuevo video en alianza con Pycca Un nuevo video del artista Daniel Betancourth se ha filtrado en Colombia por un medio de comunicación y diario Metro se contactó con el cantante. (Cortesía)

“Sorprendido, no tenemos idea cómo pasó, pero encantados porque se trata de un videoclip de una canción que lancé en el 2021, pero que por su gran acogida este año nos decidimos a realizar la producción del video, que evoca la forma en la que se vive la Navidad en familia, y como la magia de esta última época del año llena al hogar de sentimientos maravillosos”, aclaró Betancourth.

Daniel Betancourth y su nuevo video músical en alianza con @AlmacenesPycca El material fue filtrado por un medio colombiano. Metro Ecuador tuvo la entrevista exclusiva con el artista, donde nos reveló detalles interesantes del musical que promete llenar de ritmo a la #Navidad pic.twitter.com/PNXQVj86kK — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 29, 2022

El artista que está siendo considerado como un “orgullo ecuatoriano” en Colombia, por darle un ritmo más moderno e innovador al villancico de su autoría, también aclaró que la empresa ecuatoriana involacrada es Pycca.

“Llegamos una alianza con Pycca para la producción del video, un proyecto espectacular, un tema musical que nos pondrá a bailar en esta Navidad, que se convierte en una invitación a vivir una mágica Navidad”, comparte.

El equipo de la producción del nuevo video de Daniel Betancourth en alianza con Pycca.

El video de Betancourth que sigue sumando miles likes en las redes sociales cuenta con una excelente escenografía, donde se aprecian detalles navideños que se utilizan en la decoración del hogar, dejando también un mensaje claro de como una empresa ecuatoriana como Pycca apoya este proyecto musical, donde se destacan los grandes sentimientos y los emotivos reencuentros familiares que se dan bajo el calor del hogar.

A continuación te dejamos el videoclip para que lo disfrutes: