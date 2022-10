Luisa Fernanda W muestra su cuerpo tras 48 horas de haber dado a luz a su segundo hijo

La creadora de contenido Luis Fernanda W publicó en sus redes sociales un video donde muestra su abdomen tras 48 horas de haber dado a luz a su segundo hijo con Pipe Bueno. En la publicación muestra una rutina que le gusta hacer para mejorar su semblante.

En el video, sale Luisa Fernanda W grabándose a ella misma frente a un espejo, se le ve un abdomen abultado, aunque “flojo” porque ya no hay bebé. Además, muestra una rutina de maquilla sencilla y muy natural que utiliza para pasar el día y grabar historias para sus seguidores.

View this post on Instagram

El post va acompañado del texto, “2 días post-parto… Esta es una de las cosas que me gusta hacer para mejorar mi semblante después de tener a mi bebé”.

“Para mi unas de las cosas más difíciles de tener un bebe es aceptar tanto los cambios físicos como emocionales, yo siempre busco la forma de cambiar mi semblante y me gusta arreglarme. Poco a poco voy mejorando mi cara de hinchada, este tipo de amor que me doy me hace sentir mucho mejor”, añadió la influencer en su red social Instagram.

El pasado 26 de octubre Luisa Fernanda W dio a luz a su segundo hijo, a quien llamó Domenic. Todo sucedió mientras la creadora de contenido se encontraba tranquila en su casa, y de un momento a otro, rompió fuente, inmediatamente su médico le indicó que fuera al hospital.

View this post on Instagram

Cuando Luisa llegó a la clínica le practicaron una cesárea, asegurando que todo salió muy bien. El cantante Pipe Bueno también estaba junto a su pareja acompañándola en el importante momento. “Ya nació nuestro tesoro, tesorito, papá chiquitico”, dijo el cantante

Cómo les parece que Domenic ya nació ¿en qué momento? No sé, fue así súper rápido, yo estaba tranquila en la casa y de repente sentí que me bajó una agüita y el doctor me dijo ‘vete para urgencias obstétricas’, y de una me hicieron cesárea y allá está, el papá con su hijo, gracias a Dios todo salió muy bien”, aseguró la influencer.