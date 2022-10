Exclusiva con Joan Manuel Serrat: “No esperen grandes alaracas... vengo con mi música y mis canciones”

Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira “El vicio del cantar 1965-2022″. Quito recibirá al catalán con alfombra roja, en un formato diseñado especialmente para estas grandes ocasiones, el sábado 29 de octubre 20h00 en el Coliseo General Rumiñahui.

Esta entrevista inicia tras el concierto en Zócalo de México, con más de ochenta mil personas que acudieron a uno de los recitales más emotivos que ha vivido el artista. La entrevista la hizo Christian Del Alcazar en Fm Mundo.

JOAN MANUEL, ¿CÓMO TE ENCONTRAMOS HOY? ME IMAGINO MUY FELIZ DESPUÉS DE TREMENDO CONCIERTO EN EL ZÓCALO DE MÉXICO ¡TREMENDO PRIVILEGIO!

¡Sí, bien! Muy bien. Fue un concierto muy hermoso la verdad. En general es una gira muy satisfactoria, y sobre todo llena de emoción y de participación por parte de la gente. Cada día y cada escenario es una fiesta y no puedo sentirme más feliz y más satisfecho también.

ME IMAGINO QUE TE LO HAN PREGUNTADO MUCHAS VECES, PERO NO PUEDO DEJAR DE HACERLO, ¿POR QUÉ TOMASTE UNA DECISIÓN TAN RADICAL DE DESPEDIRTE DE LOS ESCENARIOS?

Pues bueno, estas decisiones siempre son radicales, no se hacen a medias, pero no es una decisión tomada a la ligera. Es el resultado de una reflexión respecto a dónde está uno y qué es lo que piensa que debe hacer. Me encuentro bien y podría seguir haciendo giras. Tengo una buena respuesta de la gente, extraordinaria respuesta, y estoy muy bien de salud. Es una decisión que preferí tomarla yo y no que la tome nadie por mí. Creo que ha llegado un momento de mi vida profesional en la cual he podido disfrutar mucho y creo que es mejor ‘colgar los hábitos’ cuando uno se encuentra bien y tiene una relación muy buena con la gente.

HAY QUIENES SE DESPIDEN Y VUELVEN, PERO CONOCIENDO A SERRAT ESO ES MUY POCO PROBABLE QUE SUCEDA… LOS VICIOS SON DIFÍCILES DE DEJAR, EL DE CANTAR NO SERÁ NADA FACIL, ¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

No tengo la menor idea. No puedo responder a algo que no tengo planeado en ningún sentido. De momento, no tengo ningún plan de vida para poder responder a esto.

HABLEMOS DE ESTA GIRA DE 74 CONCIERTOS, YA VAN MÁS DE 50, EL ÉXITO HA SIDO ENORME. ¿QUÉ SIENTE SERRAT EN CADA UNO DE ESTOS SHOWS MEMORABLES?

No hay más que un concierto, es el del día en el que estás, en el lugar en el que estás y la emoción que cada día produce es nueva e irrepetible. Esto es lo más mágico que, sin duda alguna, tiene esta gira. No cuento los conciertos, pero me doy cuenta que cada día que pasa me queda un concierto menos y esto de alguna manera, me da un pulso suplementario para superar lo que tenga que hacer. La satisfacción con esta gira es que todos los conciertos se han podido hacer. Ha habido suerte respecto a las circunstancias, al clima, a la situación que se puede producir alrededor de los conciertos. Hemos disfrutado de cada uno de ellos y cada día la emoción es absolutamente diferente, pero así es y así ha de ser.

EN MUCHOS DE LOS RECITALES HAS DICHO QUE SE DEJE DE LADO LA MELANCOLÍA. QUIERES QUE ESTA DESPEDIDA SEA UNA FIESTA… ¿CUAL HA SIDO LA RESPUESTA DEL GRAN PÚBLICO?

Claro que sí, por encima de todo, esto es una fiesta y como tal la vivo cada día y cada vez que me subo a un escenario trato de disfrutarlo como una fiesta y no como un funeral, que puede tener una despedida, al contrario, es un canto de vida, es un canto de gratitud y un canto de felicidad por haber podido dedicar mi vida a este oficio maravilloso, a conocer a la gente que he conocido y de disfrutar de todo lo que la música me ha regalado y la gente que ha compartido la música conmigo también.

SIEMPRE ES DIFÍCIL COMPLACER A TODOS, MÁS TODAVÍA SI ES EL ÚLTIMO CONCIERTO. ¿CÓMO VA EL REPERTORIO PARA ESTA GIRA?, ¿CUÁLES SON LAS SORPRESAS PARA EL SHOW EN QUITO?

No esperen grandes alaracas. No traigo elefantes ni bailarinas exóticas. Vengo con mi música y mis canciones, que es la que siempre ha subido conmigo a los escenarios. Voy con enorme responsabilidad, cariño y felicidad, que siempre procuro incorporar y aportar desde el escenario. Viene este punto de emoción especial que te dan las cosas que son irrepetibles, pero las patinadoras sobre hielo, las he dejado en casa.

TU INVITACION AL PÚBLICO INCONDICIONAL DE SERRAT EN ECUADOR, PARA QUE TE ACOMPAÑE ESTE SABADO 29 DE OCTUBRE

Sí, claro. Desde ya, y por siempre, invitarles porque sin ellos la fiesta no sería fiesta, o sea que, a fiesta la hacemos todos y todos son necesarios e indispensables.

TE ESPERAMOS ESTA SEMANA, UN ABRAZO.

Gracias y un abrazo, un abrazo muy fuerte a todos.