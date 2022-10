Benny Colonico no quiere ni escuchar el nombre de Carolina Jaume: “Ella se aprovechó de mí”

La historia de amor que a penas comenzaba a tomar forma, entre el italiano Benny Colonico y la ex presentadora de televisión Carolina Jaume, se vino abajo mucho antes de haber conseguido estructurarse, tal parece que las cosas no terminaron nada bien, entre el empresario y la ecuatoriana.

En una reciente entrevista obtenida por el programa ´Los Hackers de la farándula´, el italiano mostró total rechazo con solo escuchar el nombre de la también actriz, pues de acuerdo con Benny, él no quiere verse involucrado con nada que tenga que ver con Carolina Jaume, pues aseguró que no fue él quien hizo uso de la imagen del ex rostro de Ecuavisa, sino todo lo contrario.

“Carolina Jaume dijo algo que me dolió, que yo estaba usando su imagen, antes de conocer a Carolina Jaume yo tuve a muchos influencer trabajando conmigo, podía usar la imagen de otro influencer, no lo he hecho, ella se está aprovechando de mí para hacer todo este escándalo”, dijo Benny Colonico, quien se mostró un poco ofuscado.

Hasta donde se sabe, Benny ha hecho un gran número de publicidades para sus restaurantes que son varios, en donde ha compartido con una gran variedad de influencers.

Fue solo hace tan solo algunas semanas, que Carolina Jaume dio su versión acerca de lo que estaba sucediendo entre ella y el empresario italiano, pero la modelo no solo acusó a Benny de haberla utilizado, sino que además desestimó por completo cualquier tipo de acercamiento entre ambos.

“Me sentí usada, me sentí mal. No puedo tapar el sol con un dedo, cualquier posibilidad de romance se acabó con todo eso”, dijo Jaume, comentario que el italiano explicó no le cayó nada en gracia, al tiempo que explicó que tras todo lo sucedido, no quiere si quiere hablar de ella.

“Yo no quiero hablar de ella, no quiero problema, yo he respetado a Carolina Jaume, la respeto, no tengo nada que ver con Carolina Jaume. Ella tiene su propio problema ya de su pasado, no quiero involucrarme en más problemas de ella, no tuve nada con ella, repito de nuevo fue solo algo laboral, la respeto, la valoro. Yo no me voy a involucrar en sus juegos, lo que quiera hacer no me interesa”, agregó.

En relación a los rumores de demanda que existían y que se dijo que Carolina Jaume estaría pensando hacer, el emagnate se mostró despreocupado. “Que lo haga, yo no he hecho nada malo”.