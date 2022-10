Así fue la reacción de los youtubers ante la respuesta de Jorge Rausch sobre críticas a su restaurante

Cristian González, uno de los dos youtubers que se viralizaron por decir que estaban decepcionados de la comida en el restaurante ‘Criterión’, del reconocido chef Jorge Rausch, realizó un En Vivo, luego de conocer la opinión del jurado de MasterChef a las críticas que realizó junto a su amigo Johan Ruiz.

Durante la transmisión que duró un poco más de 13 minutos y, que publicó en su cuenta alterna de Youtube, Cristian inició leyendo los titulares de los medios de comunicación que más le impactaron. Además, también mostró comentarios que realizaron los haters en una publicación del Diario Semana.

De acuerdo a lo que mostró Cristian, de todos los titulares que lo dejó sorprendido y que se relacionaban sobre su video viral, fue el del medio Canal 1, ya que considera que el titular y las imágenes que utilizaron de él y sus amigos para la nota lo hace despectivo y muestra un lado de ellos que no es así.

“La foto que utilizaron no tiene nada que ver con el contexto y se presta para apoyar el titular que colocan”, indica el youtuber colombiano. Así mismo, lee rápidamente algunos de los comentarios, donde los usuarios lo señalan a él y a su amigo, de ser personas de bajo estatus social “donde lo más fino que han probado es una pizza hawaina”.

Sin embargo, Cristian continúa leyendo titulares hasta toparse con una publicación del Diario Semana, allí lee con más detenimiento cada comentario y también revisa los perfiles de los usuarios para dar a conocer el rostro de quienes lo critican.

“¿Cuántas estrellas Michelin tienen los influencers?”, “Esa comida no es para cualquiera”, “No se saben ni vestir, que van a saber de comida”, “Es que la comida de Rausch, no tenía marihuana”, son solo algunos de los comentarios que dejaron los lectores en Facebook.

González hizo énfasis en que todas las opiniones que leía tenían algo malintencionado y que una persona no siempre debe señalarse por la forma en que se viste, como habla o se muestra en redes sociales. También aseguró que pago todo lo que se comió y no pidió nunca algo gratis “dejamos 50 mil pesos (colombianos) de propina”, señaló luego de leer que alguien escribiera que hablo mal del chef Rausch porque no aceptaron un supuesto trato de publicidad.

¿Qué dijo sobre la respuesta de Jorge Rausch?

Cuando Cristian González leyó la nota que publicó el Diario Semana con las declaraciones del jurado de Masterchef, aseguró que lo que dijo era correcto y acertado. Y admitió que, si es verdad que no conocía muchos de los ingredientes que probó, pero eso no exceptuaba que la comida no tuviera un buen sabor.