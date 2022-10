“No tienen el paladar”: A Jorge Rausch no le importa la opinión de los ‘youtubers’ que visitaron su restaurante en Bogotá

El reconocido chef colombiano y jurado de MasterChef, Jorge Rausch, no dudó en responder a los ‘youtubers’ que visitaron su restaurante en Bogotá, quienes salieron decepcionados del lugar en relación a las expectativas que tenían. El video lo publicaron en la plataforma y ya supera las 300.000 vistas.

[ Las duras críticas que recibió el restaurante de Jorge Rausch, jurado de MasterChef Ecuador, tras visita de ‘youtubers’ ]

En una entrevista para la revista de ese país, Semana, Rausch comenzó diciendo que respeta el derecho de cada persona que le guste o no alguna comida. Sin embargo, que él no tiene por qué aguantarse lo bueno o lo malo que le dicen en redes sociales ya que hay quienes no entienden lo que hace porque “nunca lo habían probado”.

“Muchos ingredientes que, los influenciadores, probaron ni siquiera sabían qué era (...) no hacemos vainas raras y no tenemos sabores extraños”. — Jorge Rausch para la revista semana.

Al defender los ingredientes que utilizan en su restaurante y la altísima calidad de sus platillos, Rausch mencionó:

“No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas, o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta”. — Jorge Rausch para la revista semana.

Recordemos que Rausch se popularizó por ser jurado en el reality de cocina más visto del mundo, MasterChef, donde ha estado durante varias temporadas en Colombia, Ecuador y Chile.

Pero también ha sido reconocido por su trabajo con el pez león, una especie que no tiene depredador natural y que afecta a los arrecifes.

Reconoce que hay chef que cocinan mejor que él pero que se caracteriza por su estilo propio y que no puede estara la vanguardia todo el tiempo.

La crítica de los youtubers

El video fue publicado en el canal de YouTube ‘El Cristian González’, que cuenta con más de 271.000 suscriptores, les pareció una completa decepción su visita a Criterión.

“Esperaba mucho. Quería que me atacara la lengua. Y menos frente a lo que pagamos. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba”, expresó Johan. Su compañero Cristian afirmó que estaba “decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo”.