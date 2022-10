Karina Linnett rompe el silencio: La ganadora de ‘El Poder del Amor 2’ está molesta por el hate que recibe en redes

Karina Linnett rompió el silencio y se pronunció en redes sociales sobre su separación con Assaf Torres. Los ganadores de ‘El Poder del Amor 2′ anunciaron a finales de septiembre que su amor se había desvanecido y que ahora emprenderían proyectos por separado.

Desde entonces, Assaf Torres llegó a Ecuador para promocionar su música y ha revelado pocos detalles sobre lo que originó la ruptura.

Mientras que, Karina se mantuvo en silencio hasta el pasado 23 de octubre, cuando publicó unas historias en su cuenta personal de Instagram, diciendo que estaba cansada de ver la cantidad de mensajes llenos de odio y malos comentarios que llegaban a su bandeja privada por haberse separada de Torres.

“Quiero dejar algo bien claro ya que me han reventado y llenado el DM de mensajes y de repente hay hate contra mí. Si yo, Karina Linnett, no he tenido tiempo, ni necesidad, ni mucho menos ganas de hablar de lo que sucedió con mi antigua relación X o Y, para bien o para mal, que voy a tener tiempo yo de estar hablando de los demás”, expresó Linnett, que se ve molesta en el video.