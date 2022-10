Horóscopo chino: Los números de la suerte y cómo usarlos

Los números están presentes en tu vida, incluso desde el mismo momento en el que fuiste concebido. Todo se resume a cifras, que marcan tu destino, que te ayudan a salir adelante, a protegerte y hasta para darte suerte. Hoy te presentamos cuál es el tu número de la buena vibra y cómo puedes usarlo para amplificar su poder. Estos números, más allá de usarlos en el azar, están relacionados en cómo pueden facilitarte la vida.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Cada vez estás más cerca de concretar tu sueño de ser tu propio jefe y el dueño de tu tiempo. Las acciones que has hecho hasta ahora te dan dado buenos resultados. Ahora solo faltan pocos pasos. El 6 es tu número de la suerte, úsalo para fijar fecha para empezar a hacer cosas más importantes por esa meta.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Hay un viaje o paseo en puerta que te llenará de las energías que necesitas para darle otro aire a tu vida El estrés está acabando con tu tranquilidad y también está afectando las relaciones con otras personas. El 6 es tu número de la suerte, puedes usarlo para elegir la hora o la fecha para salir o la cantidad de acompañantes que requieras para sentirte más plena.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Últimamente tu intuición para elegir a las parejas te está fallando, es muy probable que se deba a que tienes altas expectativas y esperas demasiado, así como la inconsciente comparación que haces con las figuras paternas o maternas. El 8 es tu número de la suerte. Te servirá para buscar a tu media naranja a esta hora, o que la suma de las letras de su nombre dé esta cifra.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

El éxito en tu trabajo está por consolidarse, solo hace un pequeño empujón para que concretes lo que deseas. Busca destacarte con alguna idea, propuesta o acción para que quienes no te habían visto, pues sepan que estás presente. El 1 es tu número de la suerte. Puedes usarlo como la fecha que elijas para propones, el número del día de la semana en la que actuarás.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Te sientes muy sensible y vulnerable en estos días. Hay lagunas situaciones que te han llevado a pensar que hiciste mal o que no te lo merecías, pero sabes en el fondo que eso no es cierto. Solo has puesto límites en ti si eso molestó a muchos e incluso a ti misma te ha costado asimilar este nuevo proceso. Tu número de la suerte es el 5, puedes usarlo para cambiar la contraseña del lugar donde guardas información valiosa.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Se avecinan cambios positivos para tu vida. Quizá se trate de mudanza, cambio de puesto de trabajo o la llegada de un nuevo amor. Lo importante es que comenzarás un nuevo ciclo que te traerán energías positivas y te sentirás como pez en el agua. Tu número de la suerte es el 2. Puedes usarlo para tomar una decisión que esté relacionado con esa cifra, como la cantidad de personas a las que tienes que sorprender.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tus finanzas tienen un respiro con la llegada de un dinero que estaba en tu cuenta, quizá el pago de alguna deuda o un dinero que te encuentras. Úsalo con sabiduría para que te rinda y le saques el máximo provecho. El 9 es tu número de la suerte. En el azar puedes emplearlo como la hora en la que apostarás o comparándolo con la cantidad de número ganadores anteriores.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Si estás buscando empleo, el número 4 es el de tu suerte. úsalo para buscar direcciones, esto te servirá para hallar las zonas donde quizá exista mayores posibilidades de conseguir una plaza laboral en la que te sientas a gusto y puedas aprender mucho más. También puedes usarlo para ver cuáles son los números de teléfonos de esas empresas que te gustan.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Para los que tienen pareja hay nuevos retos a la vista, están relacionados con formalizar tu relación, pues ya ambos se sienten preparados para convivir y adaptarse a los nuevos cambios que esto implica. El 3 es tu número de la suerte. Puedes usarlo para elegir la fecha de tu boda o el día en el que ambos se muden juntos.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hay un peligro que te acecha. Ciertas personas saben que están teniendo éxito y quieren sacar provecho de eso. Por esto ten cuidado con recibir llamadas de números desconocidos, pues quizá seas víctima de alguna estafa o extorsión. El 9 es tu número de la suerte. Es muy probable que ese celular o teléfono fijo tenga más de una vez esta cifra.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Vivirás una linda experiencia en los próximos días con una persona de mucha confianza. Eso te revitalizará y hará muy feliz, verás de otra forma algunos aspectos de tu vida en los que te veías estancada. El 7 es el número de la suerte, que estará relacionado con la fecha o la dirección en la que tu encuentro mágico.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

El número de la suerte es el 8, pon mucha atención a tu alrededor y verás que todo lo que rodea está relacionado con esta cifra. Úsala a tu favor para conseguir un empleo o concretar una cita con esa persona que tanto te gusta, que es muy probable que sus nombres tengan al final este dígito.