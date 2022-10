¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Criterión de Jorge Rausch, jurado de MasterChef Ecuador?

Jorge Rausch, uno de los jurados de MasterChef Ecuador, tiene varios restaurantes, uno de ellos es Criterión ubicado en Bogotá. Recientemente se hizo viral por los comentarios de un video del youtuber Cristian González a los que el famoso chef respondió.

Entre sus comentarios dijeron que se llevaron “una completa decepción” a lo que Rausch respondió “No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas, o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta”.

¿Cuánto cuesta comer en Criterión?

Criterión es un restaurante de alta cocina con ingredientes locales que los transforman en inolvidables platos de autor, según describe su página web. En su menú, actualmente, hay platos como Curry de Coliflor que cuesta 43.900 pesos, es decir 8.93 dólares o langostinos con leche de coco, miso y cebollas caramelizadas al mismo precio que forman parte de sus entradas.

Entre los platos fuertes hay arroz caldoso con salsa thai, curry, pescado blanco y mariscos que tiene un valor de USD 15.44, aproximadamente. Otro de los platos es el rack de cordero con pasta cartocci, salsa de romero y parmesano, batata rosada con salsa verde, ensalada de hinojo y naranja asada, demiglace de cordero que cuesta 33.75.

Una de las especialidades es el menú desgustación que consta de varios tiempos: estracciatella con una tostada de masa madre, buñuelo con atún curado, crema de morcilla con crocante de yuca y tapioca, enconcado de ahuyama, tartare de berenjena con hoisin de guayaba, zanahoria cocidas en sal con curry, ostra con leche de tigre de uchuva y crema de aguacate, boronia con chipi chipi crocante, langostinos con miso y crocante de camarones, cuello de cordero estofado y rack de ternera a la parilla, granita de jengibre y clorofila, chocolate blanco leche y miel en diferentes texturas. Este menú tiene un valor de 69.14.

Los postres cuestan 6.08 como un leche y miel que es un mousse de chocolate blanco con miel y leche, un crocante de mousse deshidratado y helado de miel, leche y vainilla.

También un vainilla creme brulee que es un clásico creme brulee hecho con vainilla del pacifico.

Polémica con youtubers y Jorge Rausch

“Esperaba mucho. Quería que me atacara la lengua. Y menos frente a lo que pagamos. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba (...) De verdad, esperaba muchísimo más. Estoy decepcionado, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo”, dice el youtuber.

Según ellos el estofado de carne no es del otro mundo y estaba “Sin pena ni gloria”. Luego de la viralización de este video, el chef no se quedó callado. En una entrevista para la revista Semana, Rausch dijo que respeta el derecho de cada persona que le guste o no alguna su comida. Sin embargo, que él no tiene por qué aguantarse lo bueno o lo malo que le dicen en redes sociales ya que hay quienes no entienden lo que hace porque “nunca lo habían probado”.

“Muchos ingredientes que, los influenciadores, probaron ni siquiera sabían qué era (...) no hacemos vainas raras y no tenemos sabores extraños”, defendiendo los ingredientes que utilizan en su restaurante y la calidad de sus platillos.