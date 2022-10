¡Habla Christina Harzar! ‘La Gringa’ dijo que ‘La puchy’ debe saber manejar los temas “si quiere le crean”

Leonardo Quezada entrevistó a Christina Harzar, conocida como ‘La Gringa’ sobre su ex esposo Carlos José Matamoros, quién actualmente está en medio de una polémica por los supuestos abusos físicos que cometió contra su actual novia Kathe Lino ‘La Puchy’.

“Es muy fuerte, pero creo que esos temas que tratan de abuso físico, se deben llevar por el campo legal y no haciendo show en las redes sociales”, afirmó ‘La Gringa’ ante las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.

También añadió que ella no era la indicada para comentar sobre el tema “porque no estoy ahí”, haciendo referencia a que no es ella quien está viviendo la situación “por eso no te puedo decir si creo o no en lo que dice ‘la puchy’”.

“Doy mi óptica desde afuera, cuando una pareja se caracteriza por andar en ese tipo de polémicas, pierde credibilidad”, enfatizó Christina. Además, aseguró que Kathe Lino, debe manejar mejor lo que hace o dice ante sus seguidores “porque si quiere la gente le crea debe mantener su posición más firme”.

‘La Gringa’ revela si sufrió abusos de Carlos José Matamoros

‘Lazito’ no se quedó sin preguntarle a Christina Harzar si ella había vivido episodios de violencia con Carlos, pero hizo énfasis en que no quería hablar del tema.

“Mi pasado está completamente cerrado. No quiero comentar de mi pasado, lo que se dio a la luz está ahí, la gente puede analizar lo que está y ya”, comentó Christina.

Así mismo, agregó que tanto Kathe Lino como Matamoros son indiferentes para su vida y “son las mismas personas las que buscan estar en polémicas”.

¿Qué sucede entre ‘La Puchy’ y Matamoros?

Kathe Lino, expareja del presentador Carlos Jose Matamoros, más conocida como ‘La Puchy’ publicó una foto con el rostro arañado y con el texto que dice “Ya he callado tantas cosas durante mucho tiempo”. Sin embargo, la instantánea fue eliminada al poco tiempo de sus historias de Instagram.

Luego de la foto y los titulares de la farándula, Carlos José Matamoros habló del tema en el programa ‘Viva las mañanas’.