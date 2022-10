Jaime Enrique Aymara le pide matrimonio a su novia en vivo durante el programa ‘De casa en casa’

Jaime Enrique Aymara aprovechó una presentación de su novia, la también cantante, Naomi Sarango, para pedirle que se convirtiera en su esposa. La joven aceptó la propuesta y el momento se ha viralizado.

El conocido como ‘el cholero’, llegó como otro invitado más al set de grabación de ‘De casa en casa’ y, en uno de los segmentos, mientras la presentadora Jasú Montero le daba la bienvenida, Jaime Enrique le dedicó unas emotivas palabras a su novia, con la que este 25 de octubre de 2022 está cumpliendo 1 año y nueve meses de relación.

“A Jaime Enrique yo lo veo últimamente diferente, un hombre resplandeciente, y porque lo conozco de años me atrevo a decirle que lo veo con ojitos de hasta como de enamorado, ilusionado. Yo quiero que comparta esa emoción con todos”, dijo la presentadora de televisión Jasú, momentos antes de la propuesta.

Luego, el cantante ecuatoriano tomó la palabra y dijo que Naomi ha estado en malos y buenos momentos de su vida y, aunque las personas critiquen la diferencia de edad entre ellos, son una pareja que sabe entenderse y que lo que sienten es real.

“Estamos viviendo juntos, prácticamente. Ella ha estado en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas conmigo. Es una muchacha que, mucha gente dice que la edad es un problema, pero no. Nos comprendemos muy bien, nos llevamos bien. Por ahí, peleitas, problemas, pero todo bien. He querido pedirle que sea parte mayor de mi vida, no solamente mi compañera, sino que mi esposa”.

— Jaime Enrique Aymara