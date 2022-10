La hija de Beyoncé demuestra que tiene gustos caros y oferta por unos aretes $80.000 USD

La hija de Jay Z y Beyoncé asistió con los músicos a la Wearable Art Gala el sábado pasado. Este evento es un espacio que se dedica a recaudar recursos para mentores artísticos y juveniles de WACO.

Los looks de la intérprete de Crazy in Love fueron un verdadero hit, quien se enfundó en un vestido negro ceñido que acentuaba su figura y lo combinó con guantes rosas y un top blanco de estrellas plateadas, no obstante, la verdadera protagonista de la noche fue Blue Ivy, su hija de 10 años.

Blue Ivy se coloca como una fanática de las subastas

A su corta edad, Blue Ivy ya acumula un prestigiado galardón en su carrera, pues el año pasado ganó el premio Grammy por su participación en el video de Beyoncé ‘Brown Skin Girl’.

Además de eso, ha demostrado ser una verdadera amante del lujo y extravagancias, siendo una de las principales participantes de una serie de subastas desde años atrás.

En 2019, cuando tenía tan solo 6 años, la niña ofertó $19 mil dólares por una pintura de Sidney Poitier, misma que disputó contra Tyler Perry, quien se mostró asombrado cuando vio que era la pequeña la que llevaba el mando de la puja.

Sin embargo, no tuvo tanta suerte, pero esto no impidió que la niña se fuera a casa sin nada, al contrario, volvió a participar, esta vez por una obra de arte de 36 por 36 pulgadas de Samuel Levi Jones, ganando el preciado objeto por una cantidad de $10 mil dólares.

El gusto por el arte, lo ha valorado y heredado de su propia abuela, quien le ha enseñado a amar estas piezas y a coleccionarlas.

Blue Ivy oferta $80 mil dólares por unos aretes.

La sorpresa de la noche fue Blue Ivy, cuando asistió a la subasta comandada por su abuela Tina Knowles-Lawson y Keke Palmer, quienes quedaron atónitas con la oferta de la hija de Beyoncé por unos aretes de Lorraine Schwartz (una de las marcas favoritas de Blake Lively) por una cantidad de $80 mil dólares.

Fue Quinta Brunson la encargada de inmortalizar este momento a través de sus historias de Instagram.

Lamentablemente, su oferta por los aretes que anteriormente fueron de su madre no fue la ganadora, quien se los llevó a casa fue Monique Rodríguez, la fundadora de Mielle Organics por un total de $105 mil dólares.