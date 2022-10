‘La Colorada’ stalkea a Santiago Castro de otras cuentas: “No creo que haya sido infiel, pero me molestó la mentira”

Andrea Contreras mantiene bloqueado a Santiago Castro desde que hace a mediados de octubre de 2022, el panelista en ‘Los Hackers de la Farándula’, fue captado por Reynaldo Vásquez en una fiesta de quince años conversando “cariñosamente” con otra mujer.

‘La Colorada’, como es conocida Andrea, conversó de nuevo con Reynaldo y aseguró que sigue sorprendida con lo ocurrido “imagínate mi indignación, tener que enterarme de algo por medio de la televisión, cuando él me podía decir por mensaje ‘oye tal cosa’”, dijo la novia de Contreras.

El conflicto de la pareja inició a los pocos días de dar a conocer su relación y, desde entonces Castro no tiene contacto con Andrea y ha mostrado su molestia con Reynaldo Vásquez por lo ocurrido.

Contreras también dejó claro que ella no estaba enferma el día de la fiesta y que no fue, porque el mismo Santiago le dijo que iría con su hijo “entonces yo le dije que estaba bien, porque el niño también necesita su espacio”.

Sin embargo, a los pocos días se enteró de lo ocurrido en la televisión nacional y eso le cayó mal. “No creo que me haya sido infiel, pero no sé porque me tuvo que me tuvo que mentir, eso me tiene mal y por eso lo tengo bloqueado”, expresó Andrea.

De igual forma, confesó que revisa su contenido desde otras cuentas “porque no he bloqueado calientitos y tampoco a los hackers. También muchas personas me han dicho que debería escucharlo”.

Ante esto, afirmó que Santiago se ha portado muy bien con ella en los últimos tres meses y esa es una de las razones por las que pensará si perdonarlo o no, por lo ocurrido.