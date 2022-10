¡Devolvió hasta el anillo! Mariela Viteri cortó de lleno con el italiano: “Me obligaba a bloquear contactos”

Tal parece que la presentadora de televisión Mariela Viteri, se quedó corta en su anterior entrevista. Si bien la ecuatoriana ya había dado a conocer que su compromiso con el italiano Raffaele Pontis había terminado por motivos de celos, no dio mayor detalle. Fue en un nuevo encuentro con las cámaras del programa de farándula ´De boca en boca´ que la también actriz aseguró que ya devolvió hasta el anillo y explicó que ya pasó por una relación tormentosa como para venir a caer de nuevo en otra.

“Yo preferí devolverlo, yo creo que era más sano también para mí (...) ya se verá si lo funde, si lo regala para la próxima novia, o lo vende. Yo salí de tres años de una relación horrible, por las infidelidades, estuve dos meses sola y volví a una relación caótica, quiero respirar. O sea no estoy desesperada por conseguir a nadie”, dijo Mariela, al tiempo que agregó que el italiano la acusa de haber terminado su relación por una tercera persona.

“Él dice que no, que es porque yo estoy saliendo con alguien, eso me molesta”, dijo.

De acuerdo con la actriz, los celos no eran solamente por lo que el italiano se imaginaba, todo era un causal de dudas: “Él me obligó a bloquear a todos los que algún día me escribían, él me chequeaba el chat y me decía bloquea a este, a este (...) Que Dios me dé un hombre que sea realmente para mí, yo hubiese pensado que iba a ser Raffaele porque yo estaba ilusionada, pero no”, aseguró.

Finalmente, Mariela reveló que la relación que duró año y medio, llegó a su fin por una decisión tomada en conjunto con sus hijos, quienes ya se habían comenzado a distanciar, tras las constantes peleas entre ella y el italiano.