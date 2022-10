“Ya me lo gasté”: Estafadora de entradas de Daddy Yankee revela los ‘lujitos’ que se dió con el dinero

Pamela Cabanillas, señalada como la estafadora de entradas de Daddy Yankee en Perú y acusada de ser la supuesta lideresa de ‘Los QR de la estafa’, rompió el silencio luego que las autoridades de ese país anunciara que la joven de solo 18 se fugó a España. A través de esa banda habrían engañado a más de 7.000 personas al entregarles boletos fraudulentos.

“Yo acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas”, dijo Cabanillas al medio peruano, Panorama y agregó que no han sido dos millones de soles (medio millón de dólares) que tendría en su poder, sino “solo 150 mil soles (37 mil dólares”.

Aunque asumió su responsabilidad y las consecuencias que deberá enfrentar con la Policía Nacional del Perú, Cabanillas indicó que no devolverá el dinero, porque ya se lo gastó.

“Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero, porque yo me lo he gastado. (…) No, no cuento con el dinero”,

— Pamela Cabanillas en entrevista con Panorama