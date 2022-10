OnlyFans: Así trollea Mia Khalifa a sus suscriptores que no respetan las reglas

Es una realidad que OnlyFans se ha convertido en la plataforma del momento, en la que cada vez se unen más celebridades, deportistas, profesionistas, influencers y estudiantes.

No es para menos, pues muchos emprenden en la aplicación, con la intención de engrosar su cartera o dar un giro de 180 grados a su vida.

Y es que en el modelo de negocio de OnlyFans, los creadores de contenido se embolsan 80 por ciento de sus suscripciones, mientras que el portal sólo se queda con 20 por ciento.

Mia Khalifa, una de las mujeres más exitosas en OnlyFans

De este modo, en la plataforma se pueden encontrar a figuras internacionales como Mia Khalifa, famosa exactriz del cine para adultos.

Aunque en la aplicación de origen hay la oportunidad de postear videos e imágenes íntimos, la famosa sólo publica fotos o clips en bikini o ropa interior.

Trollea y “estafa” a seguidores que le piden contenido sin ropa

Como consecuencia, muchos de sus suscriptores le han pedido que suba contenido sin ropa, algo que la modelo ha resulto con algunos trolleos.

Y es que, cuando sus seguidores le solicitan “contenido XXX”, Mia Khalifa se toma una fotografía con esas letras escritas en un papel.

“Simplemente hablándoles tonterías. Soy la persona más mala del mundo. Si alguien se me acerca por el camino equivocado y me dice: ‘envíame contenido XXX’, saco una libreta y escribo XXX, se lo envío y le cobro 15 dólares para desbloquearlo”, indicó la exactriz de cine para adultos, de 29 años.

De hecho, Mia Khalifa indicó que se entretiene con las personas que no saben respetar sus reglas en la plataforma. “Realmente me divierto mucho ahí con los individuos que no respetan mis límites, porque los estafo”, dijo la también influencer.

Ella esa una de las estrellas que más ganancias obtienen en OnlyFans, al generar más de 6.42 millones de dólares mensuales, a pesar de no postear desnudos.