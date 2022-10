Matt Smith en Ecuador: Tuiteros enloquecieron y dejaron las más divertidas reacciones por la visita del actor al país

Matt Smith de la serie 'House of The Dragon' (Instagram @mattsmithhofficial)

La visita de Matt Smith, de la aclamada serie ‘House of The Dragon’, ha causado la locura en redes sociales y los usuarios se han volcado para dejar sus más divertidas reacciones. Fue la tarde del sábado que el actor fue visto en Guayaquil y no dudó en tomarse fotos con varios fans que aprovecharon.

Sin duda, esta visita fue de mucha sorpresa para muchos y obviamente las imágenes se comenzaron a viralizar rápidamente.

El actor, que también fue protagonista de la serie de Netflix ‘The Crown’, accedió con gusto, humildad y sin aires de nada a tomarse selfies con seguidores que se encontraban en una reconocida plaza comercial.

Todavía no se conoce cuál es el motivo de su visita al país, pero sí coincide con el final de temporada de ‘House of The Dragon’, que se lanzó en la plataforma precisamente este domingo, 23 de octubre.

Smith ayer llegó a Galápagos según ha publicado en su cuenta el Aeropuerto Ecológico de Galápagos.

El actor @thatmatsmith, protagonista de #HouseOfTheDragonHBO, está en nuestro aeropuerto



Recibió el brochure en el que informamos el porqué somos el 1er. #aeropuerto #ecológico del mundo



Bienvenido #PrincipeDaemonTargaryen, somos la principal puerta de ingreso a #Galápagos ✈️ pic.twitter.com/VYr4JkNrvr — Aeropuerto Ecológico de Galápagos (@aerogalapagos) October 23, 2022

Reacciones en redes

Yo también saldría corriendo de mi boda para ver a Matt Smith. pic.twitter.com/qSZ400D1bg — Natt🖤 (@bangtaenerys) October 23, 2022

Matt Smith en Guayaquil. Vino a promocionar el final de #HOTD.



Humildad 😌 pic.twitter.com/YiOYc1hn2m — cholucon (@cholucon) October 22, 2022

Cuáles son las probabilidades de salir a comer y que el mismísimo Daemon Targaryen esté comiendo en una mesa a lado de la tuya😭😭🤍🫶🏼 no tengo palabras 😭🤍 #MattSmith #daemontargaryen #HOTD pic.twitter.com/unRHGUUJx8 — Valentina (@valencalderont) October 22, 2022