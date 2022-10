Matt Smith de House of the Dragon ya está en Galápagos

La amabilidad y el encanto del famoso actor británico Matt Smith, sigue bajo el cielo ecuatoriano, el protagonista de innumerables éxitos como ´House of the Dragon´ y ´The Crown´ ha cautivado a más de un guayaquileño y no conforme con eso, la travesía continúa, pues se conoció que Daemon Targaryen ya se encuentra en la provincia de Galápagos.

Las fotografías de la estrella del cine y la televisión se apoderaron de la red social de Twitter y lo posicionaron como tendencia. Fue el propio Aeropuerto ecológico de Galápagos, quien compartió las imágenes de la llegada del artista por medio de su cuenta en Twitter.

“El actor @thatmatsmith, protagonista de #HouseOfTheDragonHBO, está en nuestro aeropuerto. Recibió el brochure en el que informamos el porqué somos el 1er. #aeropuerto #ecológico del mundo Bienvenido #PrincipeDaemonTargaryen, somos la principal puerta de ingreso a #Galápagos”, escribió la entidad aérea en el tuit difundido, donde se deja a ver a quien hace el papel del rey Felipe, en ´The Crown´, posando con una trabajadora del lugar y sosteniendo el folleto otorgado.

El actor @thatmatsmith, protagonista de #HouseOfTheDragonHBO, está en nuestro aeropuerto



Recibió el brochure en el que informamos el porqué somos el 1er. #aeropuerto #ecológico del mundo



Bienvenido #PrincipeDaemonTargaryen, somos la principal puerta de ingreso a #Galápagos ✈️ pic.twitter.com/VYr4JkNrvr — Aeropuerto Ecológico de Galápagos (@aerogalapagos) October 23, 2022

Cabe destacar que la base aérea no fue la única en promocionar la llegada del actor, una usuaria de Twitter, identificada como Roxy Almina, también compartió imágenes del emotivo encuentro con el británico, en el que contó que fue la aerolínea Equair, la encargada del traslado, al tiempo que describió a Matt Smith como “todo un cabellero”.

Fue la tarde de este sábado 22 de octubre que la reconocida estrella de 39 años Matt Smith se dejó ver en tierra guayaquileña, disfrutando en pleno de un momento ameno en Plaza Lagos, aparentemente, el actor habría venido a un matrimonio y aprovechó su visita para hacer turismo.

Se desconoce cuantos días se quedará el británico en el santuario de biodiversidad que representa Galápagos, pero Twitter y el mundo esperan más fotos de Daemon Targaryen disfrutando de Ecuador.