7 claves para entender el estilo de Eiza González: es un símbolo de sensualidad y elegancia

La presencia de Eiza González en cada gala a la que es invitada, sin duda es verdaderamente imponente y es que su esencia contiene un aire empoderado y bastante sensual, donde sus atuendos exaltan sus mejores atributos.

En 2021, la vimos convertirse en la primera embajadora latina de la marca italiana de joyería, Bvlgari, es por eso, que en diversas ocasiones la hemos visto con el icónico collar ‘Serpenti’ de la maison romana.

El propio presidente de la marca definió a la actriz cuando dio a conocer esta noticia, declarando: “El audaz glamour, gran talento y proyección internacional de Eiza conecta naturalmente al ADN de Bvlgari”

7 claves de estilo de Eiza González

Vestido Rojo de la Academy Museum Gala

Este icónico atuendo fue uno de los más hablados los últimos días y es que ese collar de Bvlgari aunado al vestido ceñido de lentejuela con escote palabra de honor, la hacían lucir como toda una modelo. Apostando por el color rojo como uno de sus aliados principales para las alfombras.

El escote como su aliado

En distintas ocasiones, la actriz mexicana ha demostrado que los escotes son lo suyo, en este caso su atuendo para la MET Gala, la hizo ver como toda una estrella de la época de oro hollywoodense, con un look firmado por Michael Kors que dejaba ver un escote ultra y las plumas como el centro de atención de su vestido.

Sexy y casual

No todo son vestidos de noche, Eiza González también conoce la fórmula perfecta para combinar looks casuales, en este caso podemos verla con un pantalón de mezclilla acampanado, una blusa tipo crop con un moño blanco y mangas abultadas, al cual, agregó un choker liso en color negro y zapatos de tacón del mismo tono.

Brillo en cantidades moderadas

El look que utilizó para la MET Gala de 2018, estuvo a cargo de Prabal Gurung, demostrando una vez más que el brillo es uno de los puntos clave a la hora de asistir a un evento. Esto no es todo, pues las aberturas desatan el lado más sexy de la mexicana y a pesar de los cristales, los destellos de su vestido no lo convierte en algo abrumador a la vista.

Fanática de la mezclilla

Total looks hechos de mezclilla, así podemos verla paseando por las calles de California. Mezclando esta tela con algunos tops ajustados que solo ayudan a moldear y presumir su figura. Es sencilla, pero realmente sabe como lograr un outfit bastante acertado.

Sensualidad y sofisticación

No todos se atreven a usar el rojo en la ropa, pero Eiza ha demostrado que es uno de los colores que más le favorecen, aquí podemos verla con un peinado al estilo Marilyn Monroe, guantes y un vestido ceñido con caída de sirena de Versace.

Looks satinados

Como una Diosa griega, Eiza González apuesta por looks satinados en algunas de las alfombras a las que asiste. Este vestido de Stella McCartney, añade una caída libre que añade elegancia a quien lo utiliza.

Eiza González, demuestra que su fórmula ganadora para lucir un estilo increíble es siempre exaltar tus mejores atributos, en este caso, siempre usa prendas ceñidas al cuerpo que, con piezas simples y permite atinar atuendos para diferentes ocasiones, sin miedo a lucir su cuerpo.