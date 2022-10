Producción audiovisual de Ecuador lidera el festival de cine 168 en Atlanta

El film EL HIJO DE MI VIDA (título original, The Son Of My Life) es un film producido por Víctor Carrera Pérez y Lorena Caicedo Navas en Quito, Ecuador.

Los productores del film planifican asistir a la gala de premiación los días 4 y 5 de noviembre y necesitan el apoyo de personas naturales, instituciones públicas, y empresas o marcas nacionales e internacionales que ayuden a cubrir el traslado al evento y los gastos relacionados.

En lo posterior, se hará constar en los créditos finales de la obra un agradecimiento a quienes hagan posible la representación de Ecuador en esté evento.

También, la invitación al festival está abierta a periodistas corresponsales que busquen cubrir la participación del equipo de Ecuador liderado por los productores Víctor Hugo Carrera y Lorena Caicedo Navas.

El film, El Hijo De Mi Vida, cuenta una particular y distante relación entre padre e hijo quienes se reencuentran a través del amor, la aceptación, y una armónica; tiene un total de 12 nominaciones que le permite al film ser candidato a Mejor Película y Mejor Película Internacional del festival.

El elenco incluye a Sandro Celi Ormaza, nominado a mejor actuación, y a mejor banda sonora junto a Franz Córdova. También, entre los realizadores resalta Roberto Frisone en Diseño de Producción y Junior Loiola en Dirección de Fotografía.

La participación en el festival de los productores de El Hijo De Mi Vida, tiene como finalidad conectar con directivos de Trilith Studios, promover la industria audiovisual de Ecuador en el mundo, y presentar el potencial de la ciudad de Quito como una locación fílmica para la producción de nuevas películas y series de televisión de la industria audiovisual estadounidense.