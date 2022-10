“Perdóname, pero estás casado”: Chayanne desató la locura con este tuit

El cantante boricua Chayanne causó un completo revuelo en Twitter con una publicación con la que recordó uno de sus mayores éxitos en sus más de cuatro décadas de trayectoria artística.

A través de su perfil en la red social, el intérprete compartió el pasado 20 de octubre una frase de la letra de su canción Provócame, perteneciente al álbum homónimo de 1992, y desató la locura.

“Provócame mujer, provócame…”, escribió el artista de 54 años, quien antes de esto había publicado la portada del álbum como parte del tradicional throwback thursday (TBT).

Provócame mujer, provócame… — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) October 20, 2022

De manera inesperada, el tuit con la letra ocasionó un completo furor entre sus más de nueve millones de seguidores en la plataforma del pajarito, quienes no tardaron en reaccionar.

De hecho, hasta la fecha, acumula casi 21 mil corazones robados, más de dos mil retuits y supera los 650 comentarios, en su mayoría, elogios hacia el artista nacido como Elmer Figueroa Arce.

“Cuando tú quieras, papito”, “No, Chayanne. Perdóname, pero estás casado”, “Chayanne, que dice mi mamá que me reconozcas”, “Después no te quejes” y “¡No más de lo que tú nos provocas!” son algunas respuestas.

No Chayanne, perdoname pero estas casado. ¡Jum! — Aprendiz (@AprendizdAngel) October 21, 2022

No obstante, las reacciones que coparon la publicación fueron de hinchas del Boca Juniors. Y es que los fanáticos del club de fútbol argentino tienen una loca teoría que involucra a Chayanne.

Según el usuario @hormigazeneixe, durante este siglo, el Boca solo ha ganado torneos de fútbol -como la Copa Libertadores- en los años que el intérprete de Torero ha lanzado un álbum.

De ahí que el último tuit del actor, haciendo referencia al también tema de la telenovela argentina Provócame, estuviera repleto de mensajes y memes para que ayude al equipo a ganar el Torneo de la Liga.

“Un pasito mas Chayanne, domingo cueste lo que cueste”,“El domingo tenemos que ganar, Elmer. ¡Aguante, Boca!” y“¡Sí, Chayanne! ¿Viste a Boca?”, fueron algunos comentarios al respecto.

¿El último tuit de Chayanne, una señal de su próximo sencillo?

Cabe destacar que no es la primera vez que Chayanne desata el revuelo tuiteando letras de sus canciones. El 17 de octubre, publicó una frase de Dejaría todo, otra de sus más famosas piezas.

“Lo dejaría todo porque te quedaras…”, tuiteó. De inmediato, el trino causó furor entre sus fans y hasta el momento acumula más de 100 mil me gusta, 28 mil retuits y más de 4 mil comentarios.

“Lo dejaría todo porque te quedaras…” — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) October 17, 2022

Debido a que compartió la frase de Provócame seguido de esta, sus fans creen que se tratan de señales sobre el próximo tema de su primer álbum de estudio en más de cinco años.

“Escribiste un tema nuevo”, “¿Qué nos estas diciendo? ¿Nuevo tema?”, “¿Será que el padre de toda Latinoamérica unida va a sacar nueva canción?” y “Hermoso, ¿qué indica todo esto de que estés poniendo frases de tus maravillosos éxitos?” son algunos tuits al respecto.

#TBT recordando esta portada de "Provócame". ¿Quién escuchando ese álbum hoy? pic.twitter.com/suivmCFpmI — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) October 20, 2022

Como recordaremos, el ganador del Premio Icono en los Billboard lanzó en septiembre Como tú y yo, el segundo sencillo de su próxima producción. Antes había lanzado el tema Te amo y punto.

“Cuando te presentas ante un nuevo disco te preguntas, qué voy a inventar, qué voy a hacer ahora, pero siempre encuentro un enfoque de seguir buscando letras espectaculares y de cantarle al amor”, dijo en una reciente entrevista a EFE publicada en periódico dominicano El Nacional.

El nuevo álbum de Chayanne saldrá a la venta el primer trimestre de 2023.