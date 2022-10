Alejandra Jaramillo recordó como inició su amor con Efraín Ruales durante ´Siéntese quien pueda´

Una historia de amor que la audiencia y Ecuador en especial, aún no olvida. La panelista de ´Siéntese quien pueda´ Alejandra Jaramillo, ahora más que nunca, acapara la mirada de los televidentes, tras la salida de su compañera de set, Liliana Rodríguez, con quien tuvo más de una controversia.

La ecuatoriana aprovechó un momento del espacio del reality, donde debatían acerca de la posibilidad de tener una relación bajo el mismo espacio de trabajo y ´La Caramelo´ realizó una especie de remembranza, en honor a quien fue su gran amor, Efraín Ruales, de quien narró la forma en que inició su enamoramiento y destacó que la misma se dio bajo las luces de un set de grabación.

“A mí me pasó, yo me enamoré de Efra, en el mismo set, no éramos actores en ese momento, estábamos como conductores del mismo programa y la verdad es que disfrutábamos bastante de trabajar juntos, yo creo que depende también de como se maneje, con el respeto también y poniendo límites de saber que no puedes mezclar lo profesional con lo personal y si ambos están en la misma sintonía, entonces para mí si puede funcionar, sobre todo cuando el amor es real, honesto, traspasa esa algarabía de las cámaras y las luces”, dijo Alejandra, haciendo memoria de quien fue su ex pareja.

Han pasado un año y 10 meses desde que el ex presentador de ´En Contacto´ fue asesinado, sin embargo, la ecuatoriana en una muy reciente entrevista, habló de como se encuentra su corazón y si ha pensado en un nuevo intento con alguien y aseguró que Efraín sigue estando muy presente en su vida.

“Lo que yo siento ahora, es que mi soltería no es normal, no es la soltería de una persona que termina una relación porque quiere. Es una soltería de duelo, es un proceso de duelo. No sé si es poco o mucho tiempo, pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez”, dijo la presentadora.