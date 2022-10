¡Va a demandar a todos! La reacción del “Cuy de la Farándula” tras ser retenido por un agente de tránsito

Mauricio Altamirano se presentó en el programa de “Calientitos TV” contando su versión de los hechos tras ser detenido por un agente de tránsito mientras circulaba en su automóvil. Después del incidente, está decidido a demandarlo.

El “Cuy” grabó con su celular el incidente, ya que afirmó que lo que ocurrió es un abuso de autoridad. Con mucha furia contra el vigilante le dijo: “Está haciendo abuso de la autoridad, no sabe por qué me está deteniendo. Según tú, me detuviste porque estaba con el celular en la mano, no mientas. Ahora resulta que tengo la licencia caducada”.

En el momento que tuteaba y gritaba al agente le repetía que deje de mentir. “Me detuviste por eso Ascencio, decídete por qué diablos me estás deteniendo… a mí no me vas a sorprender”. “No reclames” le respondió el agente, mientras se burlaba del presentador.

Mauricio perdió los estribos y gritó “Estoy harto”. Con mucha calma y un tono burlesco, el agente de tránsito de apellido Ascencio le pidió que deje de ser “ridículo”. Y en efecto, la licencia del “Cuy” sí estaba caducada.

El “Cuy” contra el mundo

Según afirmó el famoso presentador, el agente de tránsito lo amenazó en caso de que él subiera el video a sus redes sociales.

“Me acabas de amenazar, lo voy a subir (el video) porque soy un ciudadano más, no me vas a sorprender. Si supiera tu Instagram te etiquetara” — Mauricio Altamirano

Además, el vigilante también grabó el percance ocurrido. Según Mauricio, él repartió sólo un extracto del video para respaldar su versión de la historia. Altamirano acudió al Departamento de Asuntos Internos y tiene en pie una impugnación a la multa impartida.

El “Cuy” afirmó que varios agentes de tránsito le enviaron mensajes por interno y lo insultaron en redes sociales. Confirmó que nombrará en un informe a todos los agentes que se burlaron de él. “A ti te digo, mañana con nombre y apellido nos vamos a ver la cara”, aseguró Mauricio.