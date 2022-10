¿Tienes síntomas extraños? Este influencer ignoró por meses sus molestias y el dictamen fue irreversible

Aunque no lo parezca, el cuerpo si tiene maneras de comunicarse, de demostrar que algo no anda bien y necesita ser revisado, pues por muy normales que puedan parecer ciertos síntomas, detrás de cada malestar se encuentra una señal de alerta que intenta dar una advertencia.

Escuchar al organismo cuando pide ayuda, es una de las maneras más eficientes para la detección temprana de cualquier enfermedad y el influencer británico Merlin Griffiths, quien fue el bartender de la edición británica del reality First Dates, lo vivió en carne propia, pero lamentablemente tuvo una reacción muy tardía, pues decidió ignorar por tres meses sus dolencias y cuando quiso saber que sucedía, le detectaron un cáncer de intestino en etapa muy avanzada.

“No te das cuenta de lo común que es el cáncer, hasta que te sucede a ti. No cometas el mismo error que yo. Me las arreglé para engañarme a mí mismo durante un tiempo demasiado largo. Traté de convencerme de que el dolor no era importante”, dijo el hombre durante una entrevista con el diario de Reino Unido The Sun.

De acuerdo a lo que recoge el citado medio en su portal, el cáncer de intestino es una de las segundas enfermedades más comunes en Reino Unido, pues según apunta, este padecimiento es causante de más de 16 mil muertes por año.

Cabe destacar que el influencer quiso hacerse el de la vista gorda por un largo tiempo pues se escudaba en evitar el pensamiento. “Era esa típica reticencia de decir ‘estoy bien. No es nada’”, aseguró Griffiths de 47 años, quien fue diagnosticado en agosto de 2021.

“Todo esto se hubiese evitado de haber visitado a mi médico de cabecera cuando comenzaron mis síntomas”, detalló el creador de contenido, al tiempo que agregó: “Recorría en bicicleta distancias muy largas, de Florencia a Roma o en la subida de los Alpes franceses, en un abrir y cerrar de ojos. Hace tiempo que no puedo hacerlo”.

Esta es una clara lección de que ignorar puede ser en ocasiones el camino más fácil pero finalmente puede terminar siendo también el camino más tortuoso al final.