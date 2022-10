Mujer que alzó su blusa en partido de fútbol pide no ser vetada “Quiero seguir viendo a mi Gignac”

Luego de que Ennid Wong alzara su blusa durante la celebración de un gol en la eliminación de Tigres frente a Pachuca, en México, las redes sociales no han dejado de darle seguimiento a la protagonista del momento viral.

La mujer de 24 años conversó con medios locales y aseguró que no quiere ser vetada del estadio y explicó que lo que hizo fue parte de un momento de euforia.

“Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente. Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”, comentó la joven al programa mexicano ‘Es Show’.