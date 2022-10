La hija de Jennifer López enseña cómo llevar el cabello de dos colores y se vuelve ejemplo de moda

Emme Muñiz, la hija de Jennifer López se ha convertido en una de las adolescentes más admiradas y queridas de los últimos años, ya que ha demostrado que, lejos de querer seguir estereotipos, está enfocada en ser ella misma.

La adolescente ha mostrado tener los mejores looks y es que no tiene miedo de experimentar con todo tipo de vestimentas, looks, y peinados. Así lo demostró recientemente cuando transformó su estilo de cabello.

Emme es conocida por cambiar constantemente su estilo de cabello, ya que ha experimentado con diversas tonalidades como son el rojo o el azúl, ya que disfruta aquellos looks que son arriesgados.

Ahora, la famosa hija de JLo decidió llevar un estilo más llamativo con dos colores diferentes en su pelo, ya que mezcló su color castaño natural con algunas zonas completamente rubias.

Así lo pudimos ver en unas recientes imágenes en las que Emme fue captada bajando de un avión en el que viajó junto a su madre y al famoso actor Ben Affleck.

El cabello de Emme lució con un estilo ligeramente desordenado y con dos mechones rubios. El primero en la zona alta de su cabellera y el segundo en la parte de la nuca.

La hija de Jennifer López impacta con su look

Además de su cabello llamativo e innovador, Emme llevó una vestimenta que es inspiración para millones de personas.

La adolescente suele tener un estilo urbano y en esta ocasión no fue la excepción, ya que apostó por unos pantalones con estampado de cuadros holgados, los cuales combinó con una sudadera oversize y tenis Converse.

Emme se mostró muy alegre por el viaje junto a su familia, sin contar que fue evidente la buena relación con el esposo de su madre.

la adolescente sonreía y conversaba con Affleck, demostrando así que su convivencia va excelente después del matrimonio de JLo.