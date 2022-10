El paradero de Amaia Montero sigue siendo un misterio: no contesta llamadas de su productor

El pasado 14 de octubre, Amaia Montero encendió la alerta tras hacer una serie de publicaciones en las que da a entender que no la está pasando nada bien.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh se volvió tendencia en redes sociales por una fotografía en la que se muestra sin maquillaje, despeinada y visiblemente agotada. En la descripción de ésta agregó: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Mientras algunos aseguraron que simplemente se trata de “una foto al natural”, otros pensaron que se trató de un grito de auxilio.

Eso sí, los comentarios crueles no faltaron, señalando a Amaia de descuidarse y verse “demasiado vieja”.

Ese post que publicó dos veces, para borrar uno de ellos después y fue compartido por la artista sin dar explicación alguna. Eso hizo que algunos pensaran que se trata de alguna especie de promoción para un nuevo material discográfico. Sin embargo, su hermana Idoia Montero ya ha dicho que no tiene nada que ver con fines de marketing.

Fue en el programa de Antena 3, que Idoia aclaró que ella no es la representante ni la vocera de su hermana, por lo que no dará declaraciones sobre su hermana. “Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”.

Pese a esto, aseguró que “Amaia no está pasando por su mejor momento” y que agradecía el apoyo que le han mostrado.

Por otro lado, su productor musical en América, Marcelo Vaccaro, informó que no ha podido ponerse en contacto con Amaia, por lo que desconoce su paradero actual.

En un enlace con el programa español Fiesta, mencionó que “había pensado que la cuenta de Amaia había sido hackeada” y que tras ello, recibió una llamada de la artista a las 4 de la mañana, la cual por la hora no pudo contestar.

Según se informó, Marcelo no logró ponerse en contacto con Amaia, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático.

Por otro lado, Aurelio Manzano, productor musical de la española, reafirmó lo dicho por Idoia. “Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de mercadeo. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, sentenció.

Los mensajes de Amaia no deben pasarse por alto

Navengando por las publicaciones de Amaia se pueden ver comentarios crueles en los que la critican por su aspecto, la cuestionan por supuestas intervenciones estéticas y la atacan constantemente por lo que hace y no hace.

También se pueden encontrar mensajes profundos en las descripciones de su fotos que ella misma escribe:

“La música salva”, se lee en una fotografía donde aparece tocando la guitarra.

El 17 de agosto de 2021, Amaia publicó la frase: “Save me” (sálvame) en una de sus fotos, lo que hizo que sus seguidores le enviaran mensajes de aliento.

“Saldremos de ésta”, se lee en otra publicación.