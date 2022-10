El mundo necesitaba un héroe... Black Adam llega a los cines de Ecuador

Y obtuvo a Black Adam De New Line Cinema, Dwayne Johnson protagoniza esa gran aventura de acción “Black Adam”. El primer largometraje que explora la historia del Superhéroe de DC llega a la pantalla grande bajo la dirección de Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Casi 5000 años después de que los dioses antiguos le confirieran los poderes todopoderosos y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

Johnson protagoniza junto a Aldis Hodge (“City on a Hill”, “One Night in Miami”) como Hawkman, Noah Centineo (“A todos los chicos de los que me enamoré”) como Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life,” “Rush Hour 3″) como Adrianna, Marwan Kenzari (”Murder on the Orient Express”, “The Mummy”) como Ishmael, Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) como Cyclone, Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) como Amon, y Pierce Brosnan (¡las franquicias de “Mamma Mia!” y James Bond) como Dr. Fate. Collet-Serra dirigida a partir de un guión de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, historia en pantalla de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, basada en personajes de DC.

Black Adam es distribuida mundialmente por Warner Bros Pictures y tuvo su gran estreno en los cines el 20 de octubre 2022.