¡De otro mundo! Graban a una persona poseída y video se hace viral

Con la llegada del mes de octubre “los muertos y demonios caminan en la tierra” y los usuarios de las redes sociales no han perdido el tiempo publicando y difundiendo contenido de terror que alarma a más de uno. Recientemente, se hizo viral un video en TikTok, donde unos jóvenes graban a lo que parece ser una persona, caminando en cuatro patas por una calle, en medio de la noche.

En el video no se aprecia exactamente lo que es, pero si se aprecia que es algo extraño y hasta parece poseído. El video que ya supera los seis millones de visualizaciones, tiene más de 700 me gusta y acumula más de cuatro mil 500 comentarios, comienza con una calle solitaria a medio iluminar con bombillos amarillo. Parece ser algún tipo de pueblo ya que, las calles no se ven urbanizadas y parece que el video fue grabado en la madrugada o ya muy tarde en la noche.

[ Estas son algunas de las mejores serie de terror para ver en Amazon Prime ]

Los jóvenes que están grabando se dan cuenta que algo viene hacia ellos en la calle y al principio, creen que se trata de un perro e incluso lo llaman. Pero al pasar varios segundos y tener más de cerca a la criatura, se dan cuenta que no es un animal y tampoco una persona “normal”.

“Ay ¿qué es esa cosa Dios mío?” dice uno de los jóvenes en el video a lo que su compañero responde “Es una persona”. Sin embargo, el primer joven vuelve a hablar y dice “¡eso no es una persona!”. Mientras conversan la criatura sigue acercándose a ellos, allí los jóvenes que graban deciden alejarse ya que sintieron miedo de lo que acababan de ver.

El video está “maldito”

En algunos de los comentarios los usuarios dicen que el video esta “maldito”, porque la usuaria que lo publicó no fue la que lo grabó, y terminó diciendo que le pasó algo idéntico al otro día de subirlo, mientras corría por la noche. Además, otros usuarios también aseguraron que les ocurrió lo mismo.

Mientras que, otros internautas se lo tomaron a modo de juego y lo vieron solo como una broma “es de chill” “A esa hora sale doña lety” “De que raza es el perrito”, son los comentarios de algunos usuarios.