¿Shakira se cierra al amor? “Monotonía” muestra su nueva etapa: puro cerebro y cero corazón

Lágrimas, el rutinario supermercado, una ropa cualquiera y un corazón pisado. Shakira acusó el golpe de la infidelidad de Piqué y lo convirtió en el misil que le saca el corazón en “Monotonía”, la bachata que estrenó con Ozuna. El tema era esperado por miles que lo vieron en simultáneo en el canal oficial de la cantante.

¿Se cierra al amor? Al menos es el mensaje explícito. Una fría y herida Shakira recoge su corazón de las calles, debajo de las pisadas de la gente, y al recuperarlo, lo encierra en una caja de seguridad de un banco. Se lleva la llave, poniéndolo a buen resguardo, pero dejando el mensaje de que, al menos por ahora, será solo cerebro sin corazón.

“Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es qué, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, canta Shakira junto a Ozuna. Sigue dedicándole a Piqué: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, remató.

Shakira con el pecho abierto

“Este amor no ha muerto pero está delirando (...) es mejor que esto termine ya”, son dos frases que le canta Shakira a Piqué, con el pecho abierto, corriendo por las calles de Manresa. La selección de la ciudad, en Cataluña, no parece una casualidad pues está considerada la más infiel en España.

La canción dura 3:40 y antes de lanzarla en streaming hubo una previa de 1:50, aumentando la expectativa entre los Shakiralovers. Al final, la cantante recupera su corazón, pisoteado sobre la pista, y lo lleva a una caja de seguridad en un banco. La sonrisa final, ya sin lágrimas, es la señal de la esperanza. Shakira continuará, y no parará, ante la mirada de Piqué.