Shakira agradeció apoyo a sus seguidores: “Cada que tuve un agujero en el pecho, ustedes ayudaron a repararlo”

Tal y como se esperaba, ´Monotonía´ es la crónica de un éxito anunciado, el tema que habla de una difícil y dolorosa ruptura amorosa, la cual aparentemente se centra en lo vivido durante la separación de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, ha acaparado la atención mundial de los fanáticos de la colombiana y el puertorriqueño Ozuna.

La melodía musical que mantuvo a los seguidores contando los días para su lanzamiento oficial, está en posicionada en el ranking como número 1, en por lo menos 10 países. Entre ellos, Argentina, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, México, Micronesia, Panamá y Perú, así lo dio a conocer la intérprete de ´Te Felicito´, por medio de un mensaje en su cuenta Twitter, donde además agradeció todo el respaldo recibido por parte de su audiencia.

“Gracias a toda mi gente. Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo”, es el texto compartido por la artista, en el que mostró la lista de posicionamiento.

Gracias a toda mi gente! ❤️

Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo. pic.twitter.com/aPeN8DQBxJ — Shakira (@shakira) October 20, 2022

La barranquillera se ha vuelto tendencia número en Twitter, junto con su compañero Ozuna, tras la puesta en escena de ´Monotonía´, las imágenes del videoclip acompasadas con la letra, muestran a una Shakira vulnerable, que entre líneas da el mensaje que luchó hasta el final por un amor que le destrozó el corazón.

´Monotonía´ un claro mensaje para Piqué

“De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh). Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no daba’ ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú”, es parte de la letra de la canción, que narra una situación que para los fanáticos tiene nombre y apellido, Gerard Piqué.

La cantante colombiana se encuentra viviendo uno de los procesos más duros de su vida, así lo describió ella misma, durante una entrevista. Hace tan solo unos meses, se dio a conocer su separación oficial con el defensa central del Barcelona, con quien cabe destacar compartió vida por más de 12 años y a quien le dio dos hijos; Sasha y Milan.

Una etapa que evidentemente ha sido dura de afrontar para Shakira, pues no solo ha tenido que procesar el término de la relación, sino también la aceptación de la nueva pareja de Piqué, Clara Chía Marti.