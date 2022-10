Se filtra parte de la letra de la nueva canción de Shakira: ¿está relacionada con Piqué?

La separación de Shakira y Piqué los han puesto en la mirada de los medios y cualquier cosa que hagan o dejen de hacer se han hecho públicos. Pero tras el anuncio de su separación, el éxito de la cantante ha subido como la espuma, sobretodo con el anuncio de su nuevo tema ‘Monotonía’ que ha tenido adelantos.

A menos de 24 horas de darse el lanzamiento oficial, se ha filtrado un fragmento de la canción, “te olvidaste de lo que un día fuimos, lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”. ¿Indirecta? Habrá que esperar a que salga la canción completa y si es la historia de lo que pasó con Piqué.

“Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, es otra parte de la letra.

“Este amor no ha muerto, pero está delirando (...) todo está frío como Navidad, es mejor que esto se acabe ya”, lo que harían suponer que a pesar de todo, el sentimiento de la colombiana por Piqué sigue tras esos 10 años de relación.