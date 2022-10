¿Qué hay detrás de la preocupante fotografía de Amaia Montero? Esto fue lo que dijo su hermana

Aunque no lo parezca, luego que una artista se da a conocer, crea un vínculo con sus fanáticos, más allá de que solo lo sigan en redes sociales. Hace algunos días, la ex vocalista de la agrupación de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, publicó una fotografía donde se dejó ver desaliñada, como nunca antes, por lo que generó una especie de alarma entre sus seguidores, quienes de manera inmediata se preocuparon por la situación de la cantante.

Ante esta situación, la hermana de la artista, Idoia Montero, concedió una entrevista para el programa ´Espejo público´ perteneciente a la cadena de televisión de Antena 3, donde habló de la situación actual de la cantante y el por qué de la imagen donde se mostró en un aspecto irreconocible, en comparación con la despampanante Amaia que el público conoce.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, fue parte de la declaración realizada por la hermana de la cantante para el mencionado espacio, asimismo, explicó que no son muchas las declaraciones que puede dar en relación a Amaia, puesto que no es su representante oficial.

Idoia Montero, sugirió además que debería ser su propia hermana, quien explique de manera frontal a los medios lo que está viviendo en relación a su salud mental, de igual forma agradeció todo los mensajes de apoyo y aliento recibidos por parte de los ciber usuarios, luego del polémico post que dejó en ascuas a más de uno de sus seguidores.

Cabe destacar que la intérprete ´Quiero ser´ publicó dos veces la misma imagen, donde es una colocó la descripción de: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, sin embargo, esta fue borrada, actualmente solo está su retrato en condiciones que dejan mucho que pensar.

Habrá que esperar a la declaración oficial de los representantes de Amaia Montero, para saber a ciencia cierta que ha ocurrido con la española que se ganó el reconocimiento mundial de sus fanáticos y que hoy se encuentran preocupados por ella.