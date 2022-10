Luis Barrera, la mente detrás del contenido visual del Festival de Viña, habla del auge de las artes visuales en Latinoamérica

El Historiador del Arte chileno Luis Barrera internacionalizó su carrera y hoy, junto con su esposa Julietta Quezada, aporta con su talento para darle realce a grandes espectáculos de nuestro continente y Europa, como los Latin Grammy y en la próxima versión del Festival Heat de Guayaquil.

“Las artes visuales dan un marco y, sobre todo, un significado a los diferentes momentos de una puesta en escena. No sólo cuando se está en plena ejecución de una pieza musical o performance, sino que también en los silencios entre las canciones, generando escenografías y sensaciones visuales que terminan construyendo un espectáculo”, dice Luis Barrera sobre la labor que realiza como artista visual desde hace más de dos décadas ya no sólo en Chile, su país natal, sino que también en Estados Unidos -donde reside actualmente-, Europa y Latinoamérica, donde durante los últimos años ha cumplido un rol protagónico en el desarrollo de esta disciplina artística.

Espectáculo creado por Anatómico.

Conocido en la industria como “Anatómico”, Barrera es hoy un referente para las nuevas generaciones de artistas visuales y su nombre es cotizado por los espectáculos y músicos más importantes de la escena mundial.

Karol G, Chencho Corleone, Lunay, Nicky Jam, Americo y Don Omar son sólo algunos de los nombres que han confiado en su talento, al igual que los productores de los Latin Grammys y los organizadores del Festival de Viña del Mar, evento donde oficia como Director Creativo de contenido visual junto a su esposa, Julietta Quezada, desde 2019.

“Durante estos años hemos puesto en práctica todo lo que hemos aprendido en escenarios como el Festival de Viña, que es un hito en el imaginario colectivo…, un faro de referencia a la hora de hablar de un evento realmente internacional, que trasciende en el tiempo y a quienes se presentan sobre el escenario de la Quinta Vergara”, destaca sobre lo que ha sido esa experiencia en la que ha podido aportar para el crecimiento de las artes visuales en la región.

Anatómico, quien comenzó su carrera a fines de siglo pasado -como le gusta recordar-, cuenta que “hoy el papel del arte visual no se restringe a las pantallas, sino que también involucra otros factores como la iluminación, la pirotecnia y la sincronización de todos los procesos”.

Por esto, su trabajo implica “una propuesta creativa completa”, algo que es valorado por productores de festivales como Creamfields o el evento “Ellas y su música”, organizado por los Latin Grammy, donde colaboraron con profesionales de todo el mundo y demostraron todo su talento como creadores y desarrolladores de ideas visuales.

“Hemos estado en el lugar y el momento oportuno, y eso nos ha permitido conocer la riqueza musical de Latinoamérica”, comenta con satisfacción Luis Barrera, quien actualmente se encuentra alistando su propuesta visual para la próxima versión del Festival Heat de Guayaquil, a realizarse el próximo 20 de octubre.

Microentrevista publicada por www.glovox.io

¿Cuál es el papel que juega en grandes festivales de músicas o espectáculos el arte visual en la experiencia completa para el público?

Anatómico: Bueno eso es amplio. Podemos hablar desde nuestra experiencia, que podrían ser los closing de Creamfields, que marcaron un hito dentro de lo que puede ser una experiencia en Chile, y los opening de Viña, en los que nos ha tocado trabajar las últimas dos versiones.

Sobre ese punto es importante ver como hay planteamientos inmersivos, como los de Eric Prydz y lo de Afterlife. insisto, siempre hay creativos detrás de eso, siempre hay gente que esta experimentando detrás de eso, y eso es lo interesante, que hay una constante búsqueda de personas que sentimos el espectáculo o la experiencia y queremos comunicarla a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de individuos posibles, entiendo que cada individuo según la experiencia o su vida, tiene una percepción distinta frente a algunas cosas, pero si siempre se está dispuesto a la sorpresa, y esa sorpresa muchas veces llega de la mano de la investigación, ya se a través de láser, ya sea a través de elementos led, de grandes pantallas, o de sincronización.

Por ahí podría ir el papel del arte visual, que no solamente se restringe a las pantallas, también tiene que ver con la pirotecnia con la iluminación y la sincronicidad, que es lo que más motiva en esto, que es el audio, y de ahí podríamos hablar de una experiencia plena.

Escenarios visuales.

¿En qué está la escena de las visuales en estos momentos en USA, con qué tendencias te has encontrado?

Anatómico: Nos tocó estar en el lanzamiento de la obra de Beeple, que es la obra más cara que se haya vendido de NFT en la historia, 69 Millones de dólares costó. Fue en nueva York, fuimos afortunadamente seleccionados para estar ahí. Fue lo más innovador que me ha tocado estar acá en Estados Unidos. Fue una experiencia completa, en un centro de conciertos, donde se intervinieron todas las instalaciones con obras de arte NFT y fue impactante estar ahí con el artista en si, con Beeple, aunque en la siguiente fase de esa performance, o el final, hubo una presentación de Dj, pero lo más interesante fue la obra de él sin lugar a dudas.

¿En qué se está experimentando hoy en el mundo de la visualidad digital?

Anatómico: Principalmente como hablé antes, sobre esta idea de metaverso, que a mi me tocó estar en una experimentación hace muchos años cuando estaba investigando en arte digital en la universidad de Chile, que de ahí también soy egresado. Para mi todavía es un camino un poco trunco, privilegio la experiencia, la experiencia compartida colectiva es mucho más enriquecedora y motivadora. Lo interesante que se está haciendo y experimentando es en esta área, pero el mismo Beeple, alude que no le encuentra mucha lógica a esta especulación sobre lo que es el metaverso, la incursión que ha hecho Microsoft con esto también lo encuentro muy particular. Pero en cuanto a la experimentación en lo visual, son estos pioneros de los billboard en Time Square donde se ve que la pantalla sale -claramente hay que estar en un solo ángulo- pero es lo que uno más ve. Y lo demás son experiencias más inmersivas donde los Djs un poco han tenido la vanguardia en esta área. Y principalmente el mundo de la creatividad visual europea, incluso rusa, han hecho unos experimentos bien interesantes y también nunca está demás visitar lo que están haciendo en Alemania y algunos experimentos en Francia, interesante.